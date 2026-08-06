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    Ölpreis fällt weiter

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    DAX nimmt Anlauf auf Rekord nach Zahlen von Siemens, Rheinmetall

    Angetrieben von entspannten Ölpreisen und weiter positiver Dynamik an den Übersee-Märkten steuert der DAX auf ein Plus zum Handelsstart hin. Zahlreiche Unternehmenszahlen sind schon da.

    Für Sie zusammengefasst
    • DAX steuert dank Ölpreisen auf höheren Start zu
    • Siemens und Telekom erhöhen ihre Jahresprognosen
    • Öl sinkt, Asiens Börsen geben deutlich nach
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Ölpreis fällt weiter - DAX nimmt Anlauf auf Rekord nach Zahlen von Siemens, Rheinmetall
    Foto: Deutsche Börse AG

    DAX und Europa

    Der deutsche Leitindex präsentiert sich auch am Donnerstagmorgen in robuster Verfassung. Nachdem der DAX am Mittwoch im Handelsverlauf bei knapp 26.404 Punkten ein frisches Allzeithoch markierte und im späten Handel nach leichten Gewinnmitnahmen bei 26.126 Zählern schloss, deuten vorbörsliche Indikatoren auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung an. Der Broker IG taxiert das deutsche Kursbarometer gut eine Stunde vor dem Xetra-Start 66 Punkte oder knapp 0,3 Prozent höher auf etwa 26.200 Punkte.

    Am europäischen Markt blicken Anleger am heutigen Handelstag gespannt auf eine weitere Welle wichtiger Halbjahres- und Quartalszahlen. Unter anderem stehen die Bilanzvorlagen von Schwergewichten wie Siemens, der Deutschen Telekom, der Commerzbank sowie den Rüstungskonzernen wie Rheinmetall und Renk im Fokus der Börsianer.

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    • Siemens steigerte im abgelaufenen Quartal den Auftragseingang dank einer starken Nachfrage nach Rechenzentren um 14 Prozent auf 27,9 Milliarden Euro und übertraf mit einem Industriegewinn von 3,5 Milliarden Euro die Markterwartungen deutlich. Aufgrund der Rekordwerte hob der Technologiekonzern seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf 11,20 bis 11,50 Euro je Aktie an.
    • Die Deutsche Telekom setzt ihren Wachstumskurs im zweiten Quartal 2026 fort, steigerte den Umsatz auf rund 29,9 Milliarden Euro und übertraf beim bereinigten EBITDA AL mit 11,8 Milliarden Euro die Markterwartungen. Aufgrund der starken Entwicklung bei der Tochter T-Mobile US hob der Bonner Konzern seine Jahresprognose für den Free Cashflow AL leicht auf rund 20,0 Milliarden Euro an.
    • Rheinmetall: Der Rüstungskonzern steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr kräftig auf 5,23 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,75 Milliarden Euro) und erhöhte den den Aktionären zurechenbaren Gewinn auf 233 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2026 passte Rheinmetall seine Umsatzerwartung jedoch leicht nach unten an und rechnet nun mit 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro.
    • Nach einem unerwartet starken zweiten Quartal mit einem Umsatzplus von 3,4 Prozent auf 5,43 Milliarden Euro hebt der DAX-Konzern Merck KGaA seine Jahresziele für 2026 erneut an. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem die Erholung der Laborsparte, die hohe Nachfrage nach KI-Halbleitermaterialien sowie ein optimierter Ausblick für das Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad.
    • Renk: Der Getriebehersteller profitierte im ersten Halbjahr von einer rekordhohen Nachfrage im Verteidigungsgeschäft und steigerte seinen Umsatz leicht auf 637 Millionen Euro bei einem Ergebnissprung (bereinigtes EBIT) von 10 Prozent auf 98 Millionen Euro. Angesichts eines Auftragseingangs von knapp 1,2 Milliarden Euro bestätigte der MDax-Konzern seine Jahresziele und peilt beim operativen Ergebnis die obere Hälfte der Prognosespanne an.
    • Die Commerzbank hat ihren Nettogewinn im zweiten Quartal dank eines deutlichen Ertragswachstums und einer verbesserten Kostenquote um 94 Prozent auf 898 Millionen Euro gesteigert. Mit diesem operativ und unter dem Strich besser als erwartet ausgefallenen Ergebnis bestätigte das DAX-Institut sein Jahresziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro Gewinn.

     

    Vorgaben aus Asien und USA

    Die Vorgaben der weltweiten Leitbörsen zeigen ein überwiegend freundliches Bild. An der Wall Street verlor die Aufwärtsdynamik nach neuen Rekorden im Dow Jones Industrial am Mittwochabend zwar etwas an Schwung, die Stimmung bleibt jedoch grundsätzlich von Erholungsoptimismus geprägt. Unterstützt wird das Marktgeschehen weiterhin von sinkenden Energiepreisen, während sich die geopolitischen Wogen rund um den Streitkräftekonsens und die Handelswege im Nahen Osten schrittweise weiter glätten.

    Asiatische Märkte

    An den asiatischen Handelsplätzen überwog am Donnerstagmorgen die Vorsicht. Verluste bei einzelnen US-Tech-Werten sorgten für trübe Stimmung bei asiatischen Chip-Herstellern. Der südkoreanische Kospi büßte zuletzt 4 Prozent ein, wobei es für Samsung um 5,8 Prozent abwärts ging und für SK Hynix um 9,0 Prozent. In Tokio verlor der Nikkei 225 Index 0,9 Prozent und der Hang Seng sank in Hongkong um 1,9 Prozent.

    US-Indikationen

    Die Terminkontrakte auf die großen US-Aktienindizes bewegen sich am Morgen im positiven Terrain und deuten auf einen verhalten optimistischen Start hin. Der Dow-Jones-Future sowie der S&P-500-Future legen jeweils etwa 0,2 Prozent zu. Für die Nasdaq-Futures geht es hingegen 0,2 Prozent abwärts. Nach den gemischten Impulsen im Tech-Sektor zur Lebenszeichen-Suche der Vortage richten US-Anleger ihren Blick am Donnerstag verstärkt auf anstehende Konjunkturdaten zur US-Arbeitsmarktlage sowie neue Bilanzen aus dem Einzelhandel und der Technologiebranche.

    Rohstoffe: Öl und Gold

    Der Druck auf die Notierungen an den Rohstoffmärkten lässt spürbar nach. Die Ölpreise gaben den dritten Tag in Folge nach und fielen auch am Donnerstagmorgen leicht zurück. Auslöser für die Entlastung bleiben anhaltende Hoffnungen auf diplomatische Annäherungen und eine baldige Wiederöffnung der Straße von Hormus. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 74,90 US-Dollar, während es für Brent-Öl um 0,3 Prozent auf 79,20 US-Dollar abwärts ging.

    Der Goldpreis bemüht sich derweil im Vorfeld wichtiger US-Wirtschaftsdaten aus seiner monatelangen Seitwärtsspanne auszubrechen und notiert 0,4 Prozent höher bei 4.323 US-Dollar je Unze.

    Devisen: EUR/USD, Yen

    Am Devisenmarkt gibt es im frühen Handel wenig Bewegung. Das Währungspaar EUR/USD verharrt nahezu unverändert in einer engen Handelsspanne um die Marke von 1,1550 US-Dollar. Da größere geldpolitische Impulse aus den USA und Europa zur Wochenmitte ausblieben, warten Devisenhändler vor allem auf die im weiteren Wochenverlauf anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für Juli, die neue Rückschlüsse auf den Zinspfad der Federal Reserve zulassen könnten. Der Yen bewegt sich auch kaum bei 157,70 Yen je US-Dollar.

    Bitcoin

    Der Kryptomarkt präsentiert sich am Donnerstagmorgen weiterhin konsolidiert. Die Notierung von Bitcoin bewegt sich stabil oberhalb der Marke von 64.000 US-Dollar und notiert im frühen Handel bei rund 64.800 US-Dollar weniger als 0,1 Prozent schwächer. Das weiterhin freundliche Grundklima an den weltweiten Aktienmärkten liefert dem Kryptosektor Stütze, wenngleich Anleger im Vorfeld der bevorstehenden Makrodaten von großen Positionierungen vorerst absehen.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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