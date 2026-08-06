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    Instone Real Estate Group: Starker H1-Cashflow – Nachfrage bleibt gedämpft

    Instone navigiert ein herausforderndes Marktumfeld: Nach rückläufigen Umsätzen im ersten Halbjahr deuten starke Margen, solide Liquidität und neue Projekte auf eine klare Erholung hin.

    Instone Real Estate Group: Starker H1-Cashflow – Nachfrage bleibt gedämpft
    Foto: LO-DESIGN - unsplash
    • Bereinigte Umsatzerlöse sanken im ersten Halbjahr 2026 auf 184,2 Mio. Euro nach 231,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; für die zweite Jahreshälfte werden deutliche Aufholeffekte erwartet.
    • Die bereinigte Rohergebnismarge stieg auf branchenführende 27,9 % (H1 2025: 25,3 %) und soll 2026 weiterhin über 24 % liegen.
    • Das Verkaufsvolumen erhöhte sich trotz geopolitischer Unsicherheiten auf 114,8 Mio. Euro (H1 2025: 96,3 Mio. Euro); institutionelle Transaktionen im Umfang von rund 150 Mio. Euro befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen.
    • Das bereinigte Ergebnis nach Steuern fiel auf 1,3 Mio. Euro gegenüber 17,2 Mio. Euro im Vorjahr; mit steigenden Umsätzen und Verkäufen wird für H2 2026 ein deutlicher Ergebnisanstieg erwartet.
    • Der operative Cashflow erreichte 42,7 Mio. Euro. Mit einer Loan-to-Cost-Quote von 16,9 %, rund 260 Mio. Euro liquiden Mitteln und weiteren Kreditlinien sieht sich Instone finanziell gut für weiteres Wachstum aufgestellt.
    • Die Prognose für 2026 wird am unteren Ende bestätigt: 550–600 Mio. Euro bereinigte Umsatzerlöse, 35–40 Mio. Euro bereinigtes Ergebnis nach Steuern und 650–750 Mio. Euro Verkäufe. Zudem wurde ein Joint Venture mit Ginkgo für das Düsseldorfer Projekt „Benrather Gärten“ mit 800–1.000 Wohnungen vereinbart.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026, bei Instone Real Estate Group ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von Instone Real Estate Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,78 % im Plus.


    Instone Real Estate Group

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    ISIN:DE000A2NBX80WKN:A2NBX8
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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