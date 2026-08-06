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    SGL Carbon bleibt auf Kurs: Jahresziele 2026 im Visier

    Trotz rückläufiger Umsätze zeigt SGL Carbon im ersten Halbjahr 2026 Stärke: höhere Profitabilität, solide Finanzlage und ein klar bestätigter Ausblick prägen die Bilanz.

    SGL Carbon bleibt auf Kurs: Jahresziele 2026 im Visier
    Foto: SGL Carbon
    • SGL Carbon erzielte im 1. Halbjahr 2026 einen Umsatz von 394,2 Mio. € – 13,0 % weniger als im Vorjahr, vor allem wegen der Beendigung defizitärer Aktivitäten und einer schwächeren Nachfrage.
    • Das bereinigte EBITDA sank leicht auf 69,8 Mio. €; die EBITDA-Marge verbesserte sich dank Kompensationszahlungen von 16,0 % auf 17,7 %.
    • Das Konzernergebnis drehte deutlich ins Plus: 11,8 Mio. € nach einem Verlust von 31,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
    • Graphite Solutions entwickelte sich positiv und steigerte Umsatz und bereinigtes EBITDA; Process Technology verzeichnete dagegen deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis.
    • Fiber Composites erzielte trotz eines um 34,9 % gesunkenen Umsatzes ein deutlich höheres bereinigtes EBITDA von 18,9 Mio. € aufgrund von Kostensenkungen und einem verbesserten Produktmix.
    • Die Finanzlage blieb solide: Nettofinanzschulden sanken auf 79,3 Mio. €, der Free Cashflow stieg auf 31,4 Mio. €; die Jahresprognose 2026 mit 720–770 Mio. € Umsatz und 110–130 Mio. € bereinigtem EBITDA wurde bestätigt.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht, Telefonkonferenz, bei SGL Carbon ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von SGL Carbon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,0950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,87 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,0975EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.


    SGL Carbon

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    ISIN:DE0007235301WKN:723530
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