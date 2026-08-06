SGL Carbon bleibt auf Kurs: Jahresziele 2026 im Visier
Trotz rückläufiger Umsätze zeigt SGL Carbon im ersten Halbjahr 2026 Stärke: höhere Profitabilität, solide Finanzlage und ein klar bestätigter Ausblick prägen die Bilanz.
Foto: SGL Carbon
- SGL Carbon erzielte im 1. Halbjahr 2026 einen Umsatz von 394,2 Mio. € – 13,0 % weniger als im Vorjahr, vor allem wegen der Beendigung defizitärer Aktivitäten und einer schwächeren Nachfrage.
- Das bereinigte EBITDA sank leicht auf 69,8 Mio. €; die EBITDA-Marge verbesserte sich dank Kompensationszahlungen von 16,0 % auf 17,7 %.
- Das Konzernergebnis drehte deutlich ins Plus: 11,8 Mio. € nach einem Verlust von 31,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
- Graphite Solutions entwickelte sich positiv und steigerte Umsatz und bereinigtes EBITDA; Process Technology verzeichnete dagegen deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis.
- Fiber Composites erzielte trotz eines um 34,9 % gesunkenen Umsatzes ein deutlich höheres bereinigtes EBITDA von 18,9 Mio. € aufgrund von Kostensenkungen und einem verbesserten Produktmix.
- Die Finanzlage blieb solide: Nettofinanzschulden sanken auf 79,3 Mio. €, der Free Cashflow stieg auf 31,4 Mio. €; die Jahresprognose 2026 mit 720–770 Mio. € Umsatz und 110–130 Mio. € bereinigtem EBITDA wurde bestätigt.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht, Telefonkonferenz, bei SGL Carbon ist am 06.08.2026.
Der Kurs von SGL Carbon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,0950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,87 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,0975EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.
+1,87 %
+10,39 %
-9,42 %
-9,68 %
+12,24 %
-45,89 %
-59,71 %
-63,99 %
-79,58 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte