Henkel VZ hebt nach starkem Halbjahr Umsatzprognose für 2026 an
Henkel setzt im ersten Halbjahr 2026 ein deutliches Wachstumssignal: steigende Umsätze, höhere Profitabilität und eine beschleunigte M&A-Strategie prägen die Bilanz.
Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa
- Henkel steigerte den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 organisch um 3,2 % auf 10,3 Mrd. Euro; beide Unternehmensbereiche profitierten von positiver Preis- und Volumenentwicklung.
- Das bereinigte EBIT erhöhte sich auf 1,62 Mrd. Euro, die bereinigte EBIT-Marge auf 15,7 %; das bereinigte EPS stieg bei konstanten Wechselkursen um 7,1 % auf 2,86 Euro.
- Adhesive Technologies erzielte ein starkes organisches Umsatzwachstum von 4,5 %, insbesondere durch Mobilität & Elektronik; Consumer Brands wuchs organisch um 1,7 %, vor allem dank des Geschäfts mit Haarpflegeprodukten.
- Henkel beschleunigte seine M&A-Strategie: Fünf Übernahmen im Gesamtwert von rund 5 Mrd. Euro wurden vereinbart, vier davon bereits abgeschlossen. Die Zukäufe sollen 2026 rund 700 Mio. Euro Umsatz beitragen und bis 2030 auf etwa 2 Mrd. Euro wachsen.
- Der Free Cashflow stieg im ersten Halbjahr deutlich auf 612 Mio. Euro nach 485 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; die Nettofinanzposition lag infolge der Akquisitionen und des Aktienrückkaufs bei -1,855 Mrd. Euro.
- Henkel hebt seine Umsatzprognose für 2026 an: Erwartet wird nun ein organisches Konzernwachstum von 1,5 bis 3,5 % statt bisher 1,0 bis 3,0 %; für Adhesive Technologies gilt künftig eine Prognose von 2,0 bis 4,0 %. Die Margen- und EPS-Prognosen bleiben unverändert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Henkel VZ ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Henkel VZ lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 77,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,60 % im
Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.207,00PKT (-0,03 %).
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