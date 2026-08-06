United-Internet-Tochter Ionos steigert Ergebnis - Umsatz-Prognose angehoben

KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos hat im ersten Halbjahr den Umsatz und Gewinn gesteigert. Für den weiteren Jahresverlauf erwartet das MDax-Unternehmen eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum soll nun bei circa acht Prozent liegen, wie die Tochter von United Internet am Donnerstag mitteilte. Zuvor wurde hier noch ein Umsatzplus von circa sieben Prozent angepeilt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll unverändert auf 530 Millionen Euro zulegen bei einer entsprechenden Marge von 37 bis 38 Prozent.

Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten um knapp sieben Prozent auf rund 701 Millionen Euro. Analysten hatten hier im Mittel weniger auf dem Zettel. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum mit 8,2 Prozent noch höher. Die Zahl der Kunden stieg um rund 280.000 auf 6,91 Millionen und damit stärker als im Vorjahreszeitraum.