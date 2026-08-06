United Internet verdient mehr - Jahresprognose bestätigt

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um gut fünf Prozent auf 676 Millionen Euro. Hier hatten Branchenexperten weniger auf dem Zettel. Unter dem Strich stieg der Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen um fast 60 Prozent auf 75 Cent. Als einen Grund dafür nannte der Konzern geringere Steueraufwendungen./err/stw/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 19,11 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,52 %.

Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,45 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -12,77 %/+24,61 % bedeutet.