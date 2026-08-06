United Internet verdient mehr - Jahresprognose bestätigt
- United Internet steigert Umsatz und Gewinn weiter
- Kundenzahl wächst auf knapp 30,3 Millionen
- Prognose für 2026 bleibt unverändert bestehen
MONTABAUR (dpa-AFX) - United Internet hat im ersten Halbjahr dank einer weiter gestiegenen Kundenzahl Erlös und Gewinn gesteigert. An seiner Prognose für 2026 hält das Management um Konzernchef und Großaktionär Ralph Dommermuth fest.
Der Umsatz der ersten sechs Monate kletterte im Jahresvergleich um gut drei Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Dies entsprach etwa den mittleren Erwartungen von Analysten. Die Zahl der Kundenverträge erhöhte sich um 550.000 auf knapp 30,3 Millionen.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um gut fünf Prozent auf 676 Millionen Euro. Hier hatten Branchenexperten weniger auf dem Zettel. Unter dem Strich stieg der Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen um fast 60 Prozent auf 75 Cent. Als einen Grund dafür nannte der Konzern geringere Steueraufwendungen./err/stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 19,11 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,52 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,45 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -12,77 %/+24,61 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu 1&1 - 554550 - DE0005545503
Das denkt die wallstreetONLINE Community über 1&1. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article6912d6e60580923d0998dafb/1-1-hat-alle-seine-handykunden-im-eigenen-netz.html
--
Empfohlen von WELT News für Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cellular.n24hybrid
Das Handelsblatt schreibt über neues Interesse an einer Zusammenarbeit (oder Übernahme?) von Telefonica an 1&1:
https://nachrichten.handelsblatt.com/474f8daa614c8b2aeaac49d5d0136efe9796d0f9e5bf537fabf8bd4d06d0111534e10f51838e8fc9b1f9b6ac3cd7a9ba0100163829?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=verschenken