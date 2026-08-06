Hensoldt mit Rekordaufträgen: Analyst hebt Kursziel auf 94 Euro an**

Besonders dynamisch entwickelte sich der Auftragseingang. Er sprang um 89 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro und übertraf damit den Quartalsumsatz deutlich. Für das erste Halbjahr summierten sich die neuen Bestellungen auf rund 2,8 Milliarden Euro – nahezu doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand erreichte mit 10,4 Milliarden Euro einen historischen Höchststand. Nach Einschätzung von Warburg Research entspricht dies etwa dem 3,7-Fachen des für 2026 erwarteten Umsatzes und sichert Hensoldt eine hohe Visibilität für die kommenden Jahre.

Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt profitiert weiterhin von den weltweit steigenden Verteidigungsausgaben. Im zweiten Quartal legte das Unternehmen erneut starke Zahlen vor. Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 671 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erreichte 93 Millionen Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wichtigster Ergebnistreiber blieb die Sparte Optronik. Im Sensorengeschäft belasteten dagegen höhere durchlaufende Umsätze sowie zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben die Marge. Analyst Christian Cohrs von Warburg Research wertet beide Effekte als vorübergehend. Zugleich verbesserte sich die Liquiditätsentwicklung deutlich: Der operative Cashflow drehte von minus 48 Millionen auf plus 21 Millionen Euro. Vorauszahlungen von Kunden unterstützten dabei die Entwicklung des Betriebskapitals.

Das Management zeigte sich zuversichtlich und verwies auf weitere Großaufträge, die sich in Verhandlung befinden. Hensoldt profitiert dabei sowohl von der Modernisierung klassischer Verteidigungssysteme als auch von der Entwicklung vernetzter Plattformen der nächsten Generation. Die Beendigung des Fregattenprogramms F126 dürfte nach Unternehmensangaben nur begrenzte finanzielle Folgen haben; das Auftragsvolumen lag bei rund 200 Millionen Euro. Gleichzeitig sieht Hensoldt Chancen auf eine zweite Tranche der Fregattenklasse MEKO 200.

Die Jahresprognose bestätigte der Konzern. Warburg hält sie angesichts des starken Halbjahres jedoch für konservativ und erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 2,83 Milliarden Euro, verglichen mit rund 2,75 Milliarden Euro, die Hensoldt selbst in Aussicht stellt. Die bereinigte Ebitda-Marge soll 18,8 Prozent erreichen. Cohrs erhöhte das Kursziel von 91 auf 94 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung.

Auch beim Ausbau der Kapazitäten setzt Hensoldt Akzente. Gemeinsam mit Bosch soll bei Stuttgart ein Entwicklungszentrum mit rund 300 Beschäftigten entstehen. Zudem werden Standorte in Oberkochen, Ulm und Aalen erweitert. Angesichts des Rekordauftragsbestands und des anhaltenden Fachkräfteaufbaus bleibt die strategische Perspektive damit positiv – auch wenn Gewinnmitnahmen die Aktie zwischenzeitlich belasten können.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 86,54EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

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