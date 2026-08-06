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    1&1 mit starken Halbjahreszahlen – Prognose für 2026 bestätigt

    1&1 startet mit gemischten Vorzeichen ins Jahr 2026: Während der Kundenbestand leicht schrumpft, legen Umsatz und Ergebnis spürbar zu – und der Ausblick bleibt ambitioniert.

    1&1 mit starken Halbjahreszahlen – Prognose für 2026 bestätigt
    Foto: 1&1 AG
    • 1&1 hatte im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 16,18 Mio. Kundenverträge: 12,33 Mio. Mobilfunk- und 3,85 Mio. Breitbandverträge.
    • Der Kundenbestand sank um 140.000 Verträge, vor allem wegen der Neuausrichtung des Discount-Mobilfunktarifportfolios; zugleich stiegen die Breitbandverträge um 10.000.
    • Der Umsatz erhöhte sich um 1,6 % auf 2.269,7 Mio. EUR, während der Service-Umsatz um 1,1 % auf 1.804,9 Mio. EUR zurückging.
    • Das EBITDA stieg um 5,1 % auf 382,7 Mio. EUR; das EBIT legte deutlich um 61,1 % auf 111,3 Mio. EUR zu.
    • Für 2026 bestätigt 1&1 die Prognose eines Service-Umsatzes auf Vorjahresniveau, eines EBITDA von rund 800 Mio. EUR und eines Cash-CAPEX von 500 bis 550 Mio. EUR.
    • Für 2027 und 2028 wird ein jährliches operatives EBITDA-Wachstum von rund 100 Mio. EUR erwartet; die Investitionen sollen jeweils auf dem Niveau von 2026 liegen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei 1&1 ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von 1&1 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,110EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,49 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.559,42PKT (-0,62 %).


    1&1

    +1,49 %
    -9,68 %
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    -15,84 %
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    -27,54 %
    -48,16 %
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    ISIN:DE0005545503WKN:554550
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