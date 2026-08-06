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    Clarity Act vor dem Aus? Warum der Krypto-Markt trotzdem wächst

    **Krypto-Branche bleibt trotz Unsicherheit auf Wachstumskurs**

    Der US-Kryptomarkt könnte nach Einschätzung von Bitwise auch dann weiter wachsen, wenn der sogenannte Clarity Act den Senat in dieser Woche nicht passiert. Matt Hougan, Chief Investment Officer des Vermögensverwalters, geht davon aus, dass die Branche selbst ohne eine rasche gesetzgeberische Lösung „einen Weg nach vorne finden“ werde. Als möglichen Ersatz für das Gesetz sieht Hougan regulatorische Maßnahmen der US-Börsenaufsicht SEC. Diese könnten kurzfristig sogar innovationsfreundlicher ausfallen als ein politischer Kompromiss im Kongress.

    Der Zeitplan für den Clarity Act ist allerdings eng. Der US-Senat geht vom 10. August bis zum 11. September in die Sommerpause. Da der Gesetzentwurf bislang nicht auf die Tagesordnung gesetzt wurde, müsste nach den üblichen Verfahrensregeln spätestens an diesem Tag ein Cloture-Antrag eingereicht werden, um noch vor der Unterbrechung eine Abstimmung zu ermöglichen. Scheitert dieser Schritt, dürfte sich die Debatte auf den Herbst verschieben. Dann würde das Vorhaben mit Haushaltsverhandlungen und weiteren Gesetzesinitiativen konkurrieren. Die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung noch in diesem Jahr würde dadurch erheblich sinken.

    SEC-Chef Paul Atkins hat signalisiert, dass die Behörde zentrale Elemente des Clarity Act auch auf dem Verordnungsweg angehen könnte. Dazu gehören unter anderem die Klassifizierung von Token, Kapitalmarktregeln und Vorgaben für digitale Vermögenswerte. Aus Sicht Hougans könnten solche Maßnahmen der Branche zunächst mehr Planungssicherheit geben und Innovationen schneller ermöglichen als langwierige Verhandlungen im Kongress.

    Für zusätzlichen Rückenwind sorgt die wachsende Beteiligung etablierter Finanzkonzerne. Unternehmen wie BlackRock, Nasdaq, JPMorgan und Visa integrieren Blockchain-Technologien und digitale Vermögenswerte zunehmend in ihre Geschäftsstrategien. Dieser strukturelle Wandel sei kaum noch umkehrbar, argumentiert Hougan. Selbst bei einem Scheitern des Gesetzes bliebe der Branche damit Zeit, ihre Marktposition bis zu einem möglichen Wechsel an der SEC-Spitze weiter auszubauen.

    Auch die Konjunkturdaten liefern ein gemischtes, insgesamt aber konstruktives Bild. Die Stimmung in der US-Industrie hellte sich im Juli deutlich auf. Der ISM-Index stieg auf 55,6 Punkte und lag damit klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. In der Eurozone verbesserte sich der Einkaufsmanagerindex auf 51,9 Zähler, während Großbritannien eine leichte Eintrübung meldete. In der Schweiz sank die Inflation auf 0,4 Prozent.

    Unternehmen bleiben dennoch vorsichtig. Bertrandt verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 eine rückläufige Gesamtleistung, konnte das negative EBIT dank seines Sparprogramms jedoch deutlich verbessern. Wachsendes Geschäft in Aerospace und Defence sowie ein höherer Auftragseingang bieten Perspektiven.



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