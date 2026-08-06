SpaceX schlägt Umsatzprognosen – doch KI-Milliarden schocken Anleger**

Im zweiten Quartal steigerte der Raumfahrt- und Technologiekonzern seinen Umsatz im Jahresvergleich um 92 Prozent auf 7,81 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 6,93 Milliarden Dollar gerechnet. Auch beim Ergebnis schnitt SpaceX besser ab als erwartet. Der Verlust je Aktie betrug neun Cent, während der Markt ein Minus von 26 Cent prognostiziert hatte. Der Nettoverlust verringerte sich von rund einer Milliarde auf 541 Millionen Dollar.

SpaceX hat mit seinem ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang die Erwartungen der Wall Street beim Umsatz deutlich übertroffen. Dennoch reagierten Anleger enttäuscht: Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel zeitweise rund acht Prozent und lag zuletzt 7,46 Prozent im Minus bei 115,98 US-Dollar. Ausschlaggebend waren vor allem die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz und die damit verbundenen hohen Mittelabflüsse.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Entwicklung beim Umsatz wird jedoch von der aggressiven KI-Strategie überschattet. Allein im abgelaufenen Quartal investierte SpaceX 15,83 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 749 Millionen Dollar gewesen. Finanzchef Bret Johnsen stellte zugleich klar, dass das hohe Investitionstempo voraussichtlich auch in den kommenden Quartalen anhalten werde. Die Belastungen für Cashflow und Ergebnis dürften damit vorerst bestehen bleiben. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte SpaceX einen Verlust von 4,9 Milliarden Dollar ausgewiesen, der maßgeblich auf den Ausbau der KI-Sparte zurückgeführt wurde.

Erste Erfolge dieser Offensive sind allerdings erkennbar. Der Umsatz des KI-Geschäfts stieg im zweiten Quartal um 250 Prozent auf 2,56 Milliarden Dollar und lag damit über der Analystenschätzung von 2,18 Milliarden Dollar. Auch das Raumfahrtgeschäft übertraf mit 962 Millionen Dollar die Prognose von 835 Millionen Dollar. Operativ blieb die Sparte jedoch defizitär und verbuchte einen Verlust von 542 Millionen Dollar. Investitionen in die Großrakete Starship belasten das Geschäft zusätzlich.

Wichtigster Ergebnistreiber bleibt der Satelliteninternetdienst Starlink. Die Sparte erzielte 4,29 Milliarden Dollar Umsatz und einen operativen Gewinn von 1,66 Milliarden Dollar. Die Kundenzahl wuchs binnen drei Monaten von 10,3 auf zwölf Millionen. Starlink erwirtschaftet inzwischen mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes.

Nach dem Rekord-Börsengang im Juni, der SpaceX mit rund 1,8 Billionen Dollar bewertete, fiel die Aktie inzwischen unter den Ausgabepreis von 135 Dollar. Goldman Sachs hob das Kursziel dennoch auf 220 Dollar an, Deutsche Bank bestätigte „Buy“ mit einem Ziel von 255 Dollar. Risiken bleiben die hohen KI-Ausgaben, mögliche Aktienverkäufe nach dem Ende der Haltefrist und die ambitionierte Bewertung.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,61 % und einem Kurs von 108,3USD auf Nasdaq (06. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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