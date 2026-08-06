Scout24 mit starkem Q2: Umsatz +20 %, bereinigtes EPS +18 %
Scout24 beschleunigt seinen Wachstumskurs: Starke Umsatzsprünge, margenstarkes Abo-Geschäft und rasant steigende KI-Nutzung prägen das erste Halbjahr 2026.
Foto: Scout24 SE
- Scout24 steigerte den Konzernumsatz im zweiten Quartal 2026 um 20,0 % auf 192,7 Mio. Euro; im ersten Halbjahr betrug das Wachstum 17,0 %, organisch 10,5 %.
- Das Professional-Segment wuchs im ersten Halbjahr um 20,2 % auf 277,6 Mio. Euro und profitierte besonders vom Subscription-Geschäft, das organisch um 14,2 % zulegte.
- Das Private-Segment erhöhte den Umsatz um 8,6 % auf 94,6 Mio. Euro; Subscription-Umsätze stiegen um 6,2 %, das Pay-per-Ad-Geschäft um 11,1 %.
- Die KI-Integration wurde deutlich ausgebaut: Im Juni gab es rund 3,3 Millionen KI-gestützte Suchinteraktionen, während etwa 60 % der B2B-Kunden bereits ImmoPunkte nutzten.
- Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg im ersten Halbjahr um 14,6 % auf 223,9 Mio. Euro; die organische EBITDA-Marge verbesserte sich auf 63,0 %. Das bereinigte EPS erhöhte sich um 18,8 % auf 1,97 Euro.
- Der Vorstand bestätigte die Prognose für 2026: erwartetes Umsatzwachstum von 16–18 % und eine EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von bis zu 61 % beziehungsweise organisch bis zu 64 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Scout24 ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 76,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,10 % im Minus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.197,00PKT (-0,07 %).
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