Palantir mit Zahlen-Hammer: Aktie springt nach Prognose-Anhebung 15 %

Der Umsatz belief sich im Quartal auf 1,94 Milliarden US-Dollar. Damit lag Palantir deutlich über dem Marktkonsens von 1,80 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Wachstum von 93 Prozent. Auch beim Ergebnis übertraf das Unternehmen die Erwartungen: Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 41 Cent, während Analysten im Schnitt mit 35 Cent gerechnet hatten.

Palantir Technologies hat im zweiten Quartal mit einem außergewöhnlich starken Wachstum für Aufsehen gesorgt. Der auf Datenanalyse und künstliche Intelligenz spezialisierte Softwareanbieter übertraf die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich. Zugleich hob das Management seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut an. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit einem Kurssprung von knapp 15 Prozent auf 144,45 US-Dollar. Bereits im regulären Handel hatte das Papier 2,1 Prozent zugelegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Noch dynamischer entwickelte sich der Nettogewinn. Er stieg von 329 Millionen Dollar im Vorjahresquartal auf 1,07 Milliarden Dollar. Damit hat sich der Überschuss innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht. Die Zahlen unterstreichen, dass Palantir sein starkes Umsatzwachstum zunehmend in hohe Profitabilität umsetzen kann.

Wichtigster Wachstumstreiber ist inzwischen das US-Geschäft mit Unternehmenskunden. Die Erlöse in diesem Bereich erhöhten sich um 149 Prozent auf 764 Millionen Dollar. Seit 2024 summiert sich das Wachstum des US-Kommerzgeschäfts damit auf 380 Prozent. Auch die Auftragspipeline wächst rasant: Der verbleibende Wert der kommerziellen US-Verträge stieg auf 6,24 Milliarden Dollar und hat sich binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt.

Palantirs traditionelles Geschäft mit Behörden und Streitkräften bleibt jedoch eine wichtige Säule. Die Umsätze mit der US-Regierung legten um 90 Prozent auf 809 Millionen Dollar zu. Palantir liefert unter anderem Software zur Analyse sicherheitsrelevanter Daten und arbeitet mit Behörden wie dem Heimatschutzministerium und dem Pentagon zusammen. Angesichts geopolitischer Spannungen steigt weltweit die Nachfrage nach Verteidigungs-, Analyse- und Entscheidungssoftware.

Für 2026 erwartet Palantir im US-Kommerzgeschäft nun mehr als 3,42 Milliarden Dollar Umsatz, nach zuvor 3,22 Milliarden Dollar. Die Gesamtjahresprognose wurde von 7,65 bis 7,66 Milliarden auf 8,15 bis 8,16 Milliarden Dollar angehoben. Für das dritte Quartal stellt das Unternehmen 2,160 bis 2,164 Milliarden Dollar in Aussicht – deutlich mehr als die von Analysten erwarteten rund zwei Milliarden Dollar.

Trotz des operativen Erfolgs bleibt die Aktie hoch bewertet. Der jüngste Kurssprung dürfte daher auch die Diskussion über die ambitionierten Wachstumserwartungen neu entfachen.

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 158,4USD auf Nasdaq (06. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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