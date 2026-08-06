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    AMD übertrifft Erwartungen – doch die KI-Aktie stürzt nachbörslich ab

    AMD übertrifft Erwartungen – doch die KI-Aktie stürzt nachbörslich ab
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD hat im zweiten Quartal mit Rekordzahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen und seine Position im boomenden Geschäft mit Künstlicher Intelligenz weiter ausgebaut. Der US-Halbleiterkonzern steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 50 Prozent auf 11,54 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt mit 11,28 Milliarden US-Dollar gerechnet. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie lag AMD mit 1,66 US-Dollar über den Prognosen von 1,62 US-Dollar.

    Der Nettogewinn erhöhte sich von 872 Millionen auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Je Aktie verdiente das Unternehmen 1,38 US-Dollar nach 0,54 US-Dollar im Vorjahresquartal. Trotz der starken Geschäftsentwicklung reagierte die Aktie im nachbörslichen Handel mit deutlichen Verlusten. Das Papier gab um 8,82 Prozent auf 472,85 US-Dollar nach.

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    Hinter dem Kursrückgang stehen vor allem Gewinnmitnahmen. Der AMD-Kurs hatte sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate nahezu verdreifacht. Gleichzeitig waren die Erwartungen an das künftige Wachstum angesichts des globalen KI-Booms besonders hoch. Die nun vorgelegten Zahlen konnten diese Erwartungen zwar übertreffen, die Prognose für das dritte Quartal fiel jedoch weniger ambitioniert aus als von einigen Marktteilnehmern erhofft.

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    Für das laufende Quartal stellt AMD einen Umsatz von rund 13 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Mehrere Analysten hatten mit bis zu 14 Milliarden US-Dollar gerechnet. Die Prognose nährt damit Befürchtungen, dass das Unternehmen den Abstand zum Marktführer Nvidia im Geschäft mit KI-Beschleunigern nur schrittweise verringern kann.

    Wichtigster Wachstumstreiber bleibt das Rechenzentrumsgeschäft. Der Umsatz der Sparte verdoppelte sich auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Gefragt waren sowohl die Epyc-Serverprozessoren als auch die Instinct-Beschleuniger, die für KI-Anwendungen eingesetzt werden. AMD profitiert damit von den hohen Investitionen großer Cloud-Anbieter in neue Rechenzentren und leistungsfähige Infrastruktur.

    Parallel baut der Konzern seine Kapazitäten aus. Die Investitionsausgaben stiegen im zweiten Quartal auf 808 Millionen US-Dollar, nach 282 Millionen im Vorjahreszeitraum und 389 Millionen im ersten Quartal.

    Die DZ Bank bewertete die Entwicklung positiv und hob den fairen Wert der AMD-Aktie von 465 auf 590 US-Dollar an. Die Einstufung „Kaufen“ wurde bestätigt. Analyst Ingo Wermann verwies auf das höchste Umsatzwachstum seit 16 Quartalen und einen neuen Erlösrekord. Belastend sei allerdings die Ankündigung von Elon Musk, künftig ausschließlich auf Nvidia-Prozessoren setzen zu wollen.



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