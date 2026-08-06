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    **SAP kauft Aktien zurück – und gerät im KI-Wettlauf unter Druck**

    **SAP kauft Aktien zurück – und gerät im KI-Wettlauf unter Druck**
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    **SAP kauft eigene Aktien zurück und erhöht im KI-Wettlauf den Druck**

    SAP hat im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms in der vergangenen Woche weitere 2,18 Millionen eigene Aktien erworben. Wie der Walldorfer Softwarekonzern am Dienstag mitteilte, entfielen die Käufe auf den Zeitraum vom 27. bis zum 31. Juli 2026 und wurden über den Handelsplatz Xetra abgewickelt. Das Gesamtvolumen belief sich ohne Erwerbsnebenkosten auf rund 344,3 Millionen Euro. Der durchschnittlich gezahlte, täglich gewichtete Kurs lag bei 157,62 Euro je Aktie.

    Die Rückkäufe nahmen im Wochenverlauf deutlich an Umfang zu. Während SAP am 27. Juli 79.424 Aktien zu durchschnittlich 144,82 Euro erwarb, waren es am 31. Juli bereits 670.492 Aktien. Der höchste Tagesdurchschnittskurs wurde am 29. Juli mit 160,59 Euro erreicht. Mit der Zwischenmeldung summiert sich die Zahl der im laufenden Programm zurückgekauften Aktien auf insgesamt 2.184.430 Stück.

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    Parallel dazu steht SAP vor einer strategischen Herausforderung: Der Konzern muss seine Position im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz sichern. Vorstandschef Christian Klein sagte der „Süddeutschen Zeitung“, er spüre den Druck, die eigenen KI-Produkte schneller voranzutreiben. SAP müsse gewährleisten, dass seine Systeme Geschäftsprozesse besser verstünden als allgemeine KI-Agenten, die gemeinsam mit Technologiepartnern wie dem US-Unternehmen Anthropic entwickelt werden könnten. „Niemand in den USA oder China wartet auf uns“, warnte Klein.

    Die Entwicklung eigener KI-Anwendungen bezeichnete der SAP-Chef als „sehr, sehr große Transformation“. Sie könne für den Konzern sogar tiefgreifender sein als der frühere Wechsel von lokal installierter Software zu Cloud-Angeboten. SAP will KI unter anderem in Bereichen wie Finanzen, Personal, Produktion, Vertrieb und Beschaffung einsetzen. Der entscheidende Wettbewerbsvorteil soll dabei im Verständnis komplexer Unternehmensabläufe und der Nutzung strukturierter Kundendaten liegen.

    Anleger und Marktbeobachter bewerten die Perspektiven unterschiedlich. In Börsenforen wird SAP trotz des jüngsten Kursrückgangs ein langfristig starker Wettbewerbsschutz zugeschrieben. Befürworter verweisen auf die breite Verankerung des Konzerns in großen Unternehmen und auf mögliche Zukäufe sowie Partnerschaften im KI- und Datenbereich. Andere Investoren sehen derzeit bei Wettbewerbern wie Oracle größere Chancen und schichten entsprechend Kapital um.

    Solche Einschätzungen bleiben Prognosen. Entscheidend für SAP wird sein, ob der Konzern seine technologische Basis in konkrete, skalierbare KI-Produkte übersetzen kann – und ob die Kunden bereit sind, diese Anwendungen in kritischen Geschäftsprozessen einzusetzen.



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    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 169,2EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




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