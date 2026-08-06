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    HSBC übertrifft Erwartungen: Milliardengewinn und neue Aktienrückkäufe

    HSBC übertrifft Erwartungen: Milliardengewinn und neue Aktienrückkäufe
    Foto: Eagle - stock.adobe.com

    **HSBC übertrifft Erwartungen und startet Aktienrückkäufe erneut**

    Die britische Großbank HSBC hat im zweiten Quartal deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Der Vorsteuergewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 60 Prozent auf 10,1 Milliarden US-Dollar. Die Konsensschätzung hatte bei 9,51 Milliarden Dollar gelegen. Auch beim Umsatz übertraf das auf Asien fokussierte Institut die Erwartungen: Die Erlöse legten um 16 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar zu. Bereinigt um Sonder- und Währungseffekte erhöhten sich die Erträge um rund sieben Prozent auf etwa 19 Milliarden Dollar.

    Unter dem Strich erwirtschaftete HSBC einen Überschuss von 7,7 Milliarden Dollar – rund zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehörten höhere Nettozinserträge und steigende Gebühreneinnahmen. Das Nettozinsergebnis wuchs im zweiten Quartal um neun Prozent auf 9,29 Milliarden Dollar. Die Entwicklung profitierte damit weiterhin vom robusten Zinsgeschäft, auch wenn sich das Umfeld für Banken allmählich verändert.

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    Zum Gewinnanstieg trugen zudem mehrere Sondereffekte bei. Ihr positiver Nettoeffekt belief sich auf 2,6 Milliarden Dollar. Auf der Umsatzseite wirkte sich ein einmaliger positiver Beitrag von 1,3 Milliarden Dollar aus. Dem standen Restrukturierungskosten von 200 Millionen Dollar gegenüber. Insgesamt gingen die operativen Aufwendungen dennoch um zwei Prozent zurück.

    HSBC-Chef Georges Elhedery kündigte zugleich an, das Sparprogramm auszuweiten. Die Bank erwartet nun, ihre jährlichen Kosten um zwei Milliarden Dollar zu senken. Bislang hatte das Management ein Einsparziel von 1,5 Milliarden Dollar genannt. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2024 treibt Elhedery einen umfassenden Umbau voran. Tausende Stellen wurden gestrichen, zahlreiche Geschäftsbereiche verkauft oder geschlossen. Allein im vergangenen Jahr trennte sich HSBC von 15 strategisch weniger wichtigen Einheiten. Zuletzt veräußerte die Bank unter anderem ihre Versicherungstochter in Singapur an den deutschen Allianz-Konzern.

    Auch die Kapitalverteilung an die Aktionäre rückt wieder stärker in den Fokus. HSBC will eigene Aktien im Volumen von bis zu einer Milliarde Dollar zurückkaufen. Das Programm soll bis zur Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal abgeschlossen sein. Die Rückkäufe waren im vergangenen Oktober ausgesetzt worden, nachdem die Bank die vollständige Übernahme ihrer Hongkonger Tochter Hang Seng Bank für 14 Milliarden Dollar angekündigt hatte. Der Verwaltungsrat genehmigte außerdem eine zweite Zwischendividende von zehn US-Cent je Aktie.

    An den Börsen fiel die Reaktion zunächst verhalten aus. Nach einem zeitweisen Rekordhoch in Hongkong gab die Aktie in London leicht nach. Für 2026 stellt HSBC zudem einen höheren Zinsüberschuss in Aussicht: Die bisherige Zielmarke von 46 Milliarden Dollar soll künftig als Mindestwert gelten.



    HSBC Holdings

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    ISIN:GB0005405286WKN:923893
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    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 17,58EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




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