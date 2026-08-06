Deutsche Telekom erhöht Aktienrückkauf auf bis zu 5 Milliarden Euro

Nach Angaben des Bonner Telekommunikationskonzerns bewegte sich die Aktie zuletzt am unteren Ende historischer Bewertungsspannen, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die hohe Volatilität habe zugleich zusätzliche Möglichkeiten eröffnet, eigene Aktien zu vergleichsweise niedrigen Kursen zurückzukaufen. Mit der Maßnahme will die Telekom die Zahl der ausstehenden Aktien weiter reduzieren und damit den Gewinn je Aktie erhöhen. Nach Einschätzung des Vorstands lassen die Geschäftsergebnisse und Verschuldungsrelationen des Konzerns den zusätzlichen Kapitalrückfluss an die Aktionäre zu.

Die Deutsche Telekom reagiert auf die zuletzt schwache und volatile Entwicklung ihrer Aktie mit einer deutlichen Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms. Der Vorstand beschloss am 6. August 2026, das laufende Programm um bis zu drei Milliarden Euro aufzustocken. Damit kann der Konzern bis zum Jahresende eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu fünf Milliarden Euro erwerben. Ursprünglich war für 2026 ein Rückkaufvolumen von bis zu zwei Milliarden Euro vorgesehen.

**Deutsche Telekom stockt Aktienrückkaufprogramm auf bis zu fünf Milliarden Euro auf**

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Das bisherige Rückkaufprogramm war bis einschließlich 5. August bereits mit rund 1,2 Milliarden Euro ausgeschöpft. Dabei erwarb die Telekom nach eigenen Angaben etwa 42,1 Millionen eigene Aktien. Die zusätzlichen Käufe können zwischen dem 10. August und dem 22. Dezember 2026 in einer oder mehreren Tranchen erfolgen. Die konkreten Transaktionen sollen ausschließlich über die Börse abgewickelt werden.

Eine Zwischenmeldung vom 3. August zeigt den bisherigen Fortgang des Programms: Vom 27. bis zum 31. Juli kaufte die Deutsche Telekom insgesamt 1.336.149 Aktien zurück. Der durchschnittliche Kaufpreis lag je nach Handelstag zwischen 26,6128 und 27,5219 Euro. Der Gesamtaufwand für diese fünf Handelstage belief sich ohne Erwerbsnebenkosten auf knapp 36,24 Millionen Euro. Seit dem Start des Programms am 1. Juli waren bis Ende Juli insgesamt 6.363.064 Aktien erworben worden.

Grundlage für sämtliche Rückkäufe ist eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. April 2025. Sie erlaubt den Erwerb von Aktien im Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals und gilt bis zum 8. April 2030. Die zurückgekauften Titel sollen überwiegend eingezogen werden; ein kleinerer Teil ist für Mitarbeitervergütungsprogramme vorgesehen.

Mit der Aufstockung setzt die Telekom ein klares Signal zur Unterstützung des Aktienkurses. Zugleich hängt der Erfolg der Maßnahme von der weiteren Geschäftsentwicklung, dem Marktumfeld und der Kursentwicklung ab. Der Konzern betont, dass seine Prognosen mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 28,04EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.

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