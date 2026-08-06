🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lufthansa kappt Gewinnziel: Krieg, Streiks und Kerosin setzen Konzern zu

    Lufthansa kappt Gewinnziel: Krieg, Streiks und Kerosin setzen Konzern zu
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    **Lufthansa muss Gewinnziele wegen Krieg, Streiks und Kerosinkosten zurücknehmen**

    Die Lufthansa gerät durch die Folgen des Iran-Kriegs, hohe Treibstoffpreise und Streiks zunehmend unter Druck. Vorstandschef Carsten Spohr hält für 2026 inzwischen sogar einen Rückgang des operativen Gewinns für möglich. Der Konzern erwartet beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) eine Bandbreite von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte die Lufthansa 1,96 Milliarden Euro erzielt. Bislang hatte Spohr trotz der gestiegenen Kosten einen „deutlichen“ Zuwachs in Aussicht gestellt.

    Die Reaktion der Börse fiel entsprechend negativ aus. Die Lufthansa-Aktie verlor im frühen Handel zeitweise 8,7 Prozent und fiel auf 8,42 Euro. Damit rückte das erst kurz zuvor markierte Jahrestief bei rund 8,45 Euro wieder in den Blick. Analysten und Börsianer bezeichneten den Quartalsbericht als schwach und verwiesen darauf, dass die neue Prognose lediglich im Rahmen der Markterwartungen liege.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    7,85€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 11,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,40€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 11,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Im zweiten Quartal stieg der Umsatz zwar um acht Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn brach jedoch um 56 Prozent auf 383 Millionen Euro ein. Der Überschuss sank, belastet durch einen positiven Steuereffekt im Vorjahr und aktuelle Sonderfaktoren, sogar um 88 Prozent auf 123 Millionen Euro. Damit blieb die Lufthansa hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

    Besonders schwer wogen die höheren Kerosinkosten. Bei den Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines und Ita lagen sie im Quartal mehr als 600 Millionen Euro über dem Vorjahreswert. Konzernweit belief sich die Mehrbelastung auf rund 750 Millionen Euro. Zwar setzte die Lufthansa insbesondere auf den Asien-Strecken höhere Ticketpreise durch, konnte die zusätzlichen Treibstoffkosten damit aber nicht vollständig kompensieren. Zudem buchen die Kunden kurzfristiger, was die Planbarkeit erschwert.

    Auch Streiks im April belasteten das Ergebnis. Das Passagiergeschäft verzeichnete deutliche Einbußen, während Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik ihre bereinigten operativen Gewinne steigerten. Die Netzwerk-Airlines kamen zusammen nur noch auf 137 Millionen Euro. Die Punkt-zu-Punkt-Airlines wie Eurowings rutschten unter anderem wegen Belastungen bei Sunexpress mit 37 Millionen Euro in die Verlustzone.

    Darüber hinaus reduziert der Konzern sein Flugangebot. Die ursprünglich geplante Ausweitung um vier Prozent wurde schrittweise aufgegeben. Die Einstellung der Regionaltochter Lufthansa Cityline soll bis Oktober rund 20.000 Flüge kosten. Positiv ist lediglich, dass die Treibstoffkosten nun voraussichtlich 8,7 Milliarden Euro erreichen und damit 200 Millionen Euro niedriger ausfallen als zuletzt erwartet.



    Deutsche Lufthansa

    -0,31 %
    -2,13 %
    -12,56 %
    +12,40 %
    +16,13 %
    +2,01 %
    +27,38 %
    +15,68 %
    +90,17 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212
    Deutsche Lufthansa direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 8,669EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lufthansa kappt Gewinnziel: Krieg, Streiks und Kerosin setzen Konzern zu **Lufthansa muss Gewinnziele wegen Krieg, Streiks und Kerosinkosten zurücknehmen** Die Lufthansa gerät durch die Folgen des Iran-Kriegs, hohe Treibstoffpreise und Streiks zunehmend unter Druck. Vorstandschef Carsten Spohr hält für 2026 inzwischen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     