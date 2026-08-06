Lufthansa kappt Gewinnziel: Krieg, Streiks und Kerosin setzen Konzern zu

Die Reaktion der Börse fiel entsprechend negativ aus. Die Lufthansa-Aktie verlor im frühen Handel zeitweise 8,7 Prozent und fiel auf 8,42 Euro. Damit rückte das erst kurz zuvor markierte Jahrestief bei rund 8,45 Euro wieder in den Blick. Analysten und Börsianer bezeichneten den Quartalsbericht als schwach und verwiesen darauf, dass die neue Prognose lediglich im Rahmen der Markterwartungen liege.

Die Lufthansa gerät durch die Folgen des Iran-Kriegs, hohe Treibstoffpreise und Streiks zunehmend unter Druck. Vorstandschef Carsten Spohr hält für 2026 inzwischen sogar einen Rückgang des operativen Gewinns für möglich. Der Konzern erwartet beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) eine Bandbreite von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte die Lufthansa 1,96 Milliarden Euro erzielt. Bislang hatte Spohr trotz der gestiegenen Kosten einen „deutlichen“ Zuwachs in Aussicht gestellt.

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Im zweiten Quartal stieg der Umsatz zwar um acht Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn brach jedoch um 56 Prozent auf 383 Millionen Euro ein. Der Überschuss sank, belastet durch einen positiven Steuereffekt im Vorjahr und aktuelle Sonderfaktoren, sogar um 88 Prozent auf 123 Millionen Euro. Damit blieb die Lufthansa hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Besonders schwer wogen die höheren Kerosinkosten. Bei den Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines und Ita lagen sie im Quartal mehr als 600 Millionen Euro über dem Vorjahreswert. Konzernweit belief sich die Mehrbelastung auf rund 750 Millionen Euro. Zwar setzte die Lufthansa insbesondere auf den Asien-Strecken höhere Ticketpreise durch, konnte die zusätzlichen Treibstoffkosten damit aber nicht vollständig kompensieren. Zudem buchen die Kunden kurzfristiger, was die Planbarkeit erschwert.

Auch Streiks im April belasteten das Ergebnis. Das Passagiergeschäft verzeichnete deutliche Einbußen, während Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik ihre bereinigten operativen Gewinne steigerten. Die Netzwerk-Airlines kamen zusammen nur noch auf 137 Millionen Euro. Die Punkt-zu-Punkt-Airlines wie Eurowings rutschten unter anderem wegen Belastungen bei Sunexpress mit 37 Millionen Euro in die Verlustzone.

Darüber hinaus reduziert der Konzern sein Flugangebot. Die ursprünglich geplante Ausweitung um vier Prozent wurde schrittweise aufgegeben. Die Einstellung der Regionaltochter Lufthansa Cityline soll bis Oktober rund 20.000 Flüge kosten. Positiv ist lediglich, dass die Treibstoffkosten nun voraussichtlich 8,7 Milliarden Euro erreichen und damit 200 Millionen Euro niedriger ausfallen als zuletzt erwartet.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 8,669EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.