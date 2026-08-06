🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Healthineers kauft Aktien – doch China belastet den Ausblick

    Siemens Healthineers kauft Aktien – doch China belastet den Ausblick
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    **Siemens Healthineers: Aktienrückkauf läuft weiter, China belastet Ausblick**

    Siemens Healthineers setzt den laufenden Rückkauf eigener Aktien fort. Wie der Medizintechnikkonzern am 3. August 2026 mitteilte, wurden zwischen dem 27. Juli und dem 2. August insgesamt 48.278 Aktien erworben. Die Käufe erfolgten über die elektronische Handelsplattform Xetra und wurden von einem beauftragten Kreditinstitut ausschließlich im Börsenhandel durchgeführt.

    Auf die einzelnen Handelstage entfielen 10.000 Aktien am 27. Juli zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 35,5574 Euro, weitere 10.000 Stück am 28. Juli zu 35,7523 Euro. Am 29. Juli erwarb Siemens Healthineers 8.278 Aktien zu durchschnittlich 37,1283 Euro. Am 30. und 31. Juli kamen jeweils 10.000 Aktien hinzu, die durchschnittlich 37,1306 beziehungsweise 37,0486 Euro kosteten. Erwerbsnebenkosten sind in den genannten Kursen nicht enthalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Healthineers!
    Long
    36,69€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    41,56€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Seit dem Start des Rückkaufprogramms am 1. Juni 2026 summiert sich das Volumen damit auf 2.724.371 eigene Aktien. Die detaillierten Transaktionsdaten veröffentlicht das Unternehmen auf seiner Investor-Relations-Seite. Der Rückkauf erfolgt im Rahmen der einschlägigen europäischen Vorgaben zur Marktmissbrauchsverordnung und der Delegierten Verordnung zur Durchführung von Aktienrückkaufprogrammen.

    Unterdessen steht die Aktie nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal unter Druck. Zwar fielen die vorgelegten Ergebnisse auf den ersten Blick solide aus, entscheidend für die Reaktion des Kapitalmarkts war jedoch die erneute Kürzung des Jahresausblicks. Siemens Healthineers erwartet für das laufende Geschäftsjahr nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3,5 bis 4,0 Prozent. Bislang hatte das Unternehmen 4,5 bis 5,0 Prozent in Aussicht gestellt.

    Als wesentlicher Belastungsfaktor gilt das Diagnostikgeschäft in China. Staatliche Ausschreibungen, sinkende Erstattungssätze und ein hoher Preisdruck beeinträchtigen dort die Entwicklung. Die Probleme sind allerdings branchenweit zu beobachten und betreffen auch andere Medizintechnikhersteller. Positive Impulse kommen weiterhin aus den Bereichen Bildgebung, der Krebstherapiesparte Varian und Advanced Therapies. Auch das Auftragsbuch signalisiert nach Einschätzung von Analysten eine robuste Nachfrage im Kerngeschäft.

    Bernstein Research senkte dennoch das Kursziel von 45,70 auf 44,50 Euro, bestätigte aber die Einstufung „Outperform“. Die Analysten sehen die wiederholte Prognosesenkung als Belastung, erkennen zugleich aber Stärke außerhalb des chinesischen Diagnostikmarkts. Sollte sich das China-Geschäft stabilisieren, könnte sich die Stimmung gegenüber der Aktie verbessern. Parallel signalisiert auch JPMorgan mit einer „Overweight“-Einstufung grundsätzlich weiteres Kurspotenzial. Entscheidend bleibt, ob Siemens Healthineers den Ausblick stabilisieren kann.



    Siemens Healthineers

    -0,52 %
    +4,68 %
    +12,87 %
    +11,75 %
    -14,18 %
    -19,48 %
    -32,61 %
    +8,79 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100
    Siemens Healthineers direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 39,19EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Siemens Healthineers kauft Aktien – doch China belastet den Ausblick **Siemens Healthineers: Aktienrückkauf läuft weiter, China belastet Ausblick** Siemens Healthineers setzt den laufenden Rückkauf eigener Aktien fort. Wie der Medizintechnikkonzern am 3. August 2026 mitteilte, wurden zwischen dem 27. Juli und dem 2. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     