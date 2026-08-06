Siemens Healthineers kauft Aktien – doch China belastet den Ausblick

Auf die einzelnen Handelstage entfielen 10.000 Aktien am 27. Juli zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 35,5574 Euro, weitere 10.000 Stück am 28. Juli zu 35,7523 Euro. Am 29. Juli erwarb Siemens Healthineers 8.278 Aktien zu durchschnittlich 37,1283 Euro. Am 30. und 31. Juli kamen jeweils 10.000 Aktien hinzu, die durchschnittlich 37,1306 beziehungsweise 37,0486 Euro kosteten. Erwerbsnebenkosten sind in den genannten Kursen nicht enthalten.

Siemens Healthineers setzt den laufenden Rückkauf eigener Aktien fort. Wie der Medizintechnikkonzern am 3. August 2026 mitteilte, wurden zwischen dem 27. Juli und dem 2. August insgesamt 48.278 Aktien erworben. Die Käufe erfolgten über die elektronische Handelsplattform Xetra und wurden von einem beauftragten Kreditinstitut ausschließlich im Börsenhandel durchgeführt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Seit dem Start des Rückkaufprogramms am 1. Juni 2026 summiert sich das Volumen damit auf 2.724.371 eigene Aktien. Die detaillierten Transaktionsdaten veröffentlicht das Unternehmen auf seiner Investor-Relations-Seite. Der Rückkauf erfolgt im Rahmen der einschlägigen europäischen Vorgaben zur Marktmissbrauchsverordnung und der Delegierten Verordnung zur Durchführung von Aktienrückkaufprogrammen.

Unterdessen steht die Aktie nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal unter Druck. Zwar fielen die vorgelegten Ergebnisse auf den ersten Blick solide aus, entscheidend für die Reaktion des Kapitalmarkts war jedoch die erneute Kürzung des Jahresausblicks. Siemens Healthineers erwartet für das laufende Geschäftsjahr nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3,5 bis 4,0 Prozent. Bislang hatte das Unternehmen 4,5 bis 5,0 Prozent in Aussicht gestellt.

Als wesentlicher Belastungsfaktor gilt das Diagnostikgeschäft in China. Staatliche Ausschreibungen, sinkende Erstattungssätze und ein hoher Preisdruck beeinträchtigen dort die Entwicklung. Die Probleme sind allerdings branchenweit zu beobachten und betreffen auch andere Medizintechnikhersteller. Positive Impulse kommen weiterhin aus den Bereichen Bildgebung, der Krebstherapiesparte Varian und Advanced Therapies. Auch das Auftragsbuch signalisiert nach Einschätzung von Analysten eine robuste Nachfrage im Kerngeschäft.

Bernstein Research senkte dennoch das Kursziel von 45,70 auf 44,50 Euro, bestätigte aber die Einstufung „Outperform“. Die Analysten sehen die wiederholte Prognosesenkung als Belastung, erkennen zugleich aber Stärke außerhalb des chinesischen Diagnostikmarkts. Sollte sich das China-Geschäft stabilisieren, könnte sich die Stimmung gegenüber der Aktie verbessern. Parallel signalisiert auch JPMorgan mit einer „Overweight“-Einstufung grundsätzlich weiteres Kurspotenzial. Entscheidend bleibt, ob Siemens Healthineers den Ausblick stabilisieren kann.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 39,19EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.