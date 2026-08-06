Bayer-Aktie im Aufwind: Analysten heben Kursziele deutlich an**

Auch die US-Investmentbank JPMorgan bewertet die Quartalsbilanz positiv. Sie beließ Bayer auf „Overweight“ und bestätigte das Kursziel von 50 Euro. Analyst Richard Vosser sprach von starken Resultaten und einem bestätigten Ausblick. Seiner Einschätzung nach könnten die Markterwartungen für den Kerngewinn je Aktie im Gesamtjahr leicht steigen. Die Aktie dürfte den Gesamtmarkt am Berichtstag daher deutlich übertreffen, hieß es in der ersten Reaktion. Vorbörslich legten Bayer-Papiere auf Tradegate zeitweise um 3,4 Prozent auf 48,70 Euro zu.

Die Bayer-Aktie erhält nach den Zahlen zum zweiten Quartal zunehmend Unterstützung von Analysten. Die Schweizer Großbank UBS hob ihr Kursziel für den Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern von 52 auf 62 Euro an und bestätigte die Kaufempfehlung „Buy“. Analyst Matthew Weston verwies auf einen überzeugenden Geschäftsverlauf im zweiten Jahresviertel. Das operative Ergebnis im Kerngeschäft habe die Konsensprognose um rund zehn Prozent übertroffen. Zur weiterhin belastenden Glyphosat-Rechtsproblematik habe es während der Telefonkonferenz erwartungsgemäß keine wesentlichen Neuigkeiten gegeben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Eine weitere Anhebung kam von der DZ Bank. Sie erhöhte den fairen Wert von 54 auf 60 Euro und beließ die Einstufung auf „Kaufen“. Analyst Peter Spengler sieht Anzeichen für eine operative Stabilisierung und Fortschritte beim Schuldenabbau. Zudem berücksichtigte er in seinem Bewertungsmodell eine niedrigere Nettofinanzverschuldung und hob seine Gewinnschätzungen an. Damit liegen die Kursziele mehrerer Häuser inzwischen deutlich über dem jüngsten Börsenkurs.

Im Mittelpunkt der Anlegeraufmerksamkeit bleibt jedoch die Glyphosat-Causa in den USA. In Anlegerdiskussionen wird insbesondere auf die noch offene Rolle des US-Richters Chhabria verwiesen. Nach Einschätzung von Marktteilnehmern betrifft das von ihm betreute Verfahren inzwischen nur noch einen kleinen Teil der ursprünglich mehr als 60.000 Fälle. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass frühere Meldungen über eine mögliche Verlagerung nach San Francisco teilweise überholt seien. Bayer hatte zuletzt bei der Bewältigung der US-Rechtsrisiken auf außergerichtliche Lösungen und eine Begrenzung der Verfahren gesetzt.

Die optimistischere Analystenstimmung nährt Erwartungen an ein mögliches Re-Rating der Aktie. Einige Anleger rechnen mit zusätzlichen Impulsen, sollte die Rechtsproblematik im weiteren Jahresverlauf glaubhaft entschärft werden. Gleichzeitig mahnen Stimmen im Markt zur Geduld: Nach dem jüngsten Kursanstieg könnten Investoren Gewinne mitnehmen, insbesondere an charttechnisch und psychologisch wichtigen Marken wie 50 Euro. Entscheidend bleibt daher, ob Bayer die operative Verbesserung bestätigt und beim Schuldenabbau sowie bei den Rechtsrisiken weitere Fortschritte erzielt.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 49,52EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.