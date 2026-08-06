Novo Nordisk hebt Prognose an – warum die Aktie trotzdem fällt**

Auch beim operativen Gewinn wurde der Ausblick verbessert. Konzernchef Maziar Mike Doustdar erwartet nun ebenfalls einen Rückgang von maximal sechs Prozent. Die Anhebung folgt auf ein besser als erwartetes zweites Quartal. Der um Sondereffekte bereinigte Umsatz stieg um sechs Prozent auf 78,5 Milliarden dänische Kronen, umgerechnet rund 10,5 Milliarden Euro. Wechselkursbereinigt lag das Wachstum bei sieben Prozent. Der bereinigte operative Gewinn erhöhte sich um acht Prozent auf 33,4 Milliarden Kronen. Beide Kennzahlen übertrafen die Prognosen der Analysten.

Novo Nordisk blickt nach dem erfolgreichen Marktstart der Abnehmpille Wegovy etwas weniger pessimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. Der dänische Pharmakonzern rechnet inzwischen mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang von höchstens sechs Prozent. Im besten Fall soll der Umsatz stagnieren. Bislang hatte das Management einen Rückgang von bis zu zwölf Prozent prognostiziert, zu Jahresbeginn waren sogar minus 13 Prozent möglich erschienen.

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An den Finanzmärkten sorgten die Zahlen und die angehobene Prognose trotzdem für Enttäuschung. Die in New York gehandelten Novo-Nordisk-Hinterlegungsscheine (ADR) fielen zeitweise um bis zu sieben Prozent auf 43,70 US-Dollar. Damit endete die Erholung vom Mehrjahrestief bei rund 35 Dollar, das Ende März erreicht worden war. Ende Juli hatte der Kurs noch über 50 Dollar gelegen. Seit Jahresbeginn haben die ADR rund 14 Prozent verloren.

Analysten bewerteten den Quartalsbericht zurückhaltend. Jefferies beließ die Aktie auf „Hold“ und bestätigte das Kursziel von 285 dänischen Kronen. Das zweite Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Michael Leuchten. Auf bereinigter Basis habe Novo Nordisk zwar die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben. Das Konsumentengeschäft stagniere jedoch.

Auch die UBS warnte vor einem zu positiven ersten Eindruck. Der bereinigte Umsatz sei bei genauerer Betrachtung weniger stark ausgefallen. Zudem lag der Absatz von Wegovy leicht unter den Erwartungen. Enttäuschende Studienergebnisse zum Kombinationspräparat CagriSema zur Diabetesbehandlung belasteten zusätzlich. Der Quartalsbericht hinterlasse daher bestenfalls einen gemischten Eindruck.

Langfristig orientierte Investoren verweisen dagegen auf das Wachstumspotenzial des globalen Marktes für Adipositasmedikamente und die Pipeline künftiger Präparate. Einige Anleger sehen die Kursschwäche sogar als Möglichkeit für Aktienrückkäufe. Zugleich bleibt offen, wie profitabel Wegovy angesichts möglicher Einführungsrabatte tatsächlich sein wird.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 38,69EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

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