Allianz kauft Aktien zurück – und expandiert in Portugal**

Der durchschnittliche Kaufpreis lag im Wochenverlauf zwischen 428,4315 und 432,5758 Euro je Aktie. Den größten Tagesumfang verzeichnete die Allianz am 29. Juli mit 70.375 erworbenen Aktien. Seit dem Start des aktuellen Rückkaufprogramms am 13. März summieren sich die Käufe damit auf 4.715.099 Aktien. Das Programm war am 12. März 2026 angekündigt worden. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Transaktionen veröffentlicht die Allianz auf ihrer Internetseite.

Die Allianz setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort. Wie der Versicherer am 5. August 2026 mitteilte, wurden zwischen dem 27. und 31. Juli insgesamt 234.428 eigene Aktien erworben. Die Käufe erfolgten ausschließlich über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis EU und Turquoise EU. Abgewickelt wurden die Transaktionen über eine von der Allianz beauftragte Bank.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Aktienrückkäufe gelten neben Dividenden als zentrales Instrument der Kapitalrückführung. Durch die Verringerung der Zahl ausstehender Aktien kann sich – bei konstantem Gewinn – der Gewinn je Aktie erhöhen. Zugleich signalisiert ein Rückkaufprogramm, dass das Management die eigene Aktie als attraktiv bewertet. Eine automatische Kursgarantie ist damit jedoch nicht verbunden.

Die Allianz steht zugleich im Fokus von Anlegern, die auf langfristig stabile Ausschüttungen setzen. Die Gesellschaft verfolgt eine Dividendenpolitik, nach der grundsätzlich 60 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses ausgeschüttet werden sollen. Zusätzlich gilt eine Mindestdividende auf Vorjahresniveau; bei ausreichender Kapitalausstattung kommen Aktienrückkäufe hinzu. Aus dieser Kombination ergibt sich ein vergleichsweise aktionärsfreundliches Kapitalmanagement.

Eine auf die Allianz-Aktie bezogene Analyse kommt deshalb zu dem Schluss, dass sich über zehn Jahre kumulierte Dividendeneinnahmen von rund 43 Prozent des heutigen Kaufpreises erzielen ließen. Dafür wäre im Durchschnitt eine jährliche Dividendenrendite von etwas mehr als vier Prozent erforderlich – vorausgesetzt, die Ausschüttung bliebe konstant. Das Szenario ist allerdings keine Prognose und hängt maßgeblich von der Gewinnentwicklung und der künftigen Dividendenpolitik ab.

Strategisch wächst die Allianz zudem in Portugal weiter. Der Konzern übernimmt 100 Prozent der Versicherungsgesellschaft Caravela. Der geschätzte Transaktionswert von rund 150 Millionen Euro ist im Verhältnis zur Größe der Allianz begrenzt, stärkt jedoch die lokale Präsenz und passt zur internationalen Expansionsstrategie.

Risiken bleiben bestehen: Kapitalmarktschwankungen, Naturkatastrophen, geopolitische Spannungen, Regulierung und eine schwächere Konjunktur können die Ergebnisse belasten. Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Allianz damit ein defensiver, aber keineswegs risikofreier Dividenden- und Rückkaufwert.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 436,2EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

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