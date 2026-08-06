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    Adidas kauft weiter Aktien zurück – warum Analysten jetzt vorsichtiger sind

    Adidas kauft weiter Aktien zurück – warum Analysten jetzt vorsichtiger sind
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    **Adidas setzt Aktienrückkauf fort – Analysten werden vorsichtiger**

    Der Sportartikelkonzern Adidas hat den Aktienrückkauf in der vergangenen Woche fortgesetzt. Wie das Unternehmen am 3. August 2026 über den Informationsdienst EQS mitteilte, wurden im Rahmen der zweiten Tranche am 30. Juli 259.419 eigene Aktien über Xetra erworben. Der volumengewichtete Durchschnittskurs lag bei 151,0355 Euro. Am 31. Juli kaufte Adidas weitere 369.529 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 159,4850 Euro zurück.

    An den drei Handelstagen vom 27. bis zum 29. Juli hatte der Konzern keine eigenen Aktien erworben. Insgesamt beläuft sich die Zahl der im Rahmen der zweiten Tranche zurückgekauften Aktien damit zum 31. Juli auf 2.009.049 Stück. Adidas hatte den Start des Rückkaufprogramms am 2. Februar und die Fortsetzung mit einer zweiten Tranche am 23. Juni bekannt gegeben. Die Transaktionen erfolgen auf Grundlage der europäischen Marktmissbrauchsverordnung und der entsprechenden delegierten Verordnung. Weitere Einzelheiten veröffentlicht der Konzern auf seiner Investor-Relations-Website.

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    Der Aktienrückkauf signalisiert grundsätzlich, dass Adidas Kapital an die Aktionäre zurückführen und die Zahl der ausstehenden Aktien reduzieren will. Zugleich kann das Programm die Nachfrage nach den Papieren am Markt stützen. Eine unmittelbare Aussage über die operative Geschäftsentwicklung oder die kurzfristige Kursrichtung lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

    Am Aktienmarkt überwiegt derzeit offenbar eine vorsichtigere Einschätzung. Goldman Sachs senkte das Kursziel für Adidas von 185 auf 180 Euro und beließ die Einstufung auf „Neutral“. Nach einem starken, von der Fußball-Weltmeisterschaft begünstigten Wachstum richteten sich die Sorgen der Anleger zunehmend auf spätzyklische Branchentrends sowie die Marketingaktivitäten der Wettbewerber, erklärte Analyst Richard Edwards.

    Noch deutlicher fiel die Neubewertung durch UBS aus. Die Schweizer Großbank reduzierte ihr Kursziel von 219 auf 173 Euro und stufte die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ ab. Der Umsatztrend erscheine zwar stabil, die Marge sei jedoch verwundbar, schrieb Analyst Robert Krankowski. UBS erwartet die Adidas-Aktie deshalb zunächst in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Erst wenn die Markterwartungen an die künftige Profitabilität angepasst seien, könne sich ein klareres Kurspotenzial ergeben.

    In Anlegerforen dominierten dagegen kurzfristige Handelsstrategien. Einzelne Nutzer berichteten von Käufen um 148 bis 151 Euro und Verkäufen bei rund 165 Euro. Zudem wurde ein angeblicher Aktienkauf von Vorstandschef Björn Gulden hervorgehoben. Solche Kommentare sind jedoch nicht mit der offiziellen Unternehmensmitteilung gleichzusetzen und sollten entsprechend eingeordnet werden.



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    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 163EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




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