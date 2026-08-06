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    DAX startet mit Rekordhoch: 21 Unternehmen rücken jetzt in den Fokus

    DAX startet mit Rekordhoch: 21 Unternehmen rücken jetzt in den Fokus
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    **DAX startet August mit Rekordhoch – Berichtssaison rückt in den Fokus**

    Die europäischen Aktienmärkte sind mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Rückenwind liefern vor allem die gesunkenen Ölpreise und die Hoffnung auf eine diplomatische Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran. Nachdem US-Präsident Donald Trump eine geplante Angriffswelle abgesagt hatte, gingen die Inflations- und Zinssorgen an den Märkten zurück.

    Der DAX stieg am Montag kurz nach Handelsbeginn um mehr als ein Prozent auf 25.909,83 Punkte und markierte damit ein neues Rekordhoch. Die Marke von 26.000 Punkten rückt damit in greifbare Nähe. Bereits in der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex um 2,1 Prozent auf 25.629 Punkte zugelegt. Auch der europäische STOXX 600 entwickelte sich positiv und gewann 0,7 Prozent. In den USA legten der S&P 500 und der Nasdaq 100 trotz zwischenzeitlicher Schwäche ebenfalls zu.

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    Hinter der stabilen Entwicklung der Leitindizes verbergen sich jedoch teils erhebliche Ausschläge bei Einzelwerten. Nach starken Verlusten bei Halbleiteraktien kam es zuletzt zu einer kräftigen Gegenbewegung. Softwaretitel konnten sich zuvor deutlich erholen. Marktbeobachter führen die hohe Volatilität unter anderem auf die Auflösung gehebelter Positionen im KI-Sektor zurück. Verkäufe eines stark erfolgreichen Hedgefonds hatten den Technologiebereich zusätzlich belastet, bevor eine Rettungsaktion durch einen großen US-Hedgefonds die Lage stabilisierte.

    In Deutschland steht nun die Berichtssaison im Mittelpunkt. 21 DAX-Unternehmen veröffentlichen in dieser Woche ihre Quartalszahlen. Zusammen repräsentieren sie rund 56 Prozent der Marktkapitalisierung des Leitindex. Unter den berichtenden Schwergewichten befinden sich Siemens, Allianz, Deutsche Telekom und Siemens Energy. Insgesamt legen mehr als 200 Unternehmen aus dem STOXX Europe 600 und dem S&P 500 ihre Ergebnisse vor.

    Die bisherigen Zahlen fallen in den USA und Europa überwiegend positiv aus. Die Gewinne der berichtenden Unternehmen lagen im Durchschnitt deutlich über dem Vorjahresniveau, zudem wurden die Erwartungen vielfach übertroffen. Gleichzeitig steigt die Anfälligkeit des Marktes für Enttäuschungen. Besonders in den USA könnten bereits geringfügig schwächere Ausblicke deutliche Kursreaktionen auslösen. Microsoft überzeugte zuletzt mit starkem Cloud-Wachstum und ersten Erträgen aus KI-Investitionen. Bei Meta belasteten dagegen die hohen Ausgaben.

    Auch Konjunkturdaten dürften die Märkte bewegen. Im Fokus stehen US-Einkaufsmanagerindizes, die deutschen Industrieaufträge und der US-Arbeitsmarktbericht. Die Ölpreisentwicklung und neue Signale zum Iran-Konflikt bleiben jedoch die wichtigsten kurzfristigen Einflussfaktoren. Technische Marktanalysen sehen den DAX weiterhin im Aufwärtstrend, warnen aber angesichts hoher Bewertungen und eines nahe am überkauften Bereich liegenden Momentums vor zwischenzeitlichen Rücksetzern.



    DAX

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 26.193PKT auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.




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