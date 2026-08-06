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    Infineon hebt KI-Prognose an – doch die Aktie fällt deutlich

    Infineon hebt KI-Prognose an – doch die Aktie fällt deutlich
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    **Infineon sieht Rückenwind durch KI-Stromchips – Aktie gibt nach**

    Der Halbleiterhersteller Infineon blickt optimistischer auf das Geschäft mit Stromlösungen für Rechenzentren. Angesichts der stark steigenden Nachfrage im Zuge des Booms bei künstlicher Intelligenz (KI) erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr 2025/26 inzwischen Erlöse von mehr als 1,6 Milliarden Euro in diesem Bereich. Bislang hatte das Unternehmen 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Für das darauffolgende Geschäftsjahr soll die Prognose „deutlich angehoben“ werden. Bisher rechnet Infineon dort mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro.

    Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni profitierte der Konzern von der anhaltenden Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Hinzu kamen höhere Investitionen in die Netzinfrastruktur sowie eine Belebung im wichtigen Automobilgeschäft. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorquartal um neun Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro – ein Rekordwert. Das Segmentergebnis, das die operative Profitabilität misst, legte um 22 Prozent auf 797 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 19,1 Prozent.

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    Für das vierte Quartal stellte Infineon weitere deutliche Zuwächse in Aussicht. Im Geschäftsjahr 2025/26 soll der Umsatz nun um rund elf Prozent auf etwa 16,3 Milliarden Euro steigen. Die Prognose für die operative Marge bestätigte das Management um Konzernchef Jochen Hanebeck.

    Auch der mittelfristige Ausblick fällt positiv aus. Infineon hat nach eigenen Angaben mehrjährige Reservierungsvereinbarungen für KI-Rechenzentren abgeschlossen oder befindet sich in entsprechenden Verhandlungen. Die Vereinbarungen umfassen ein kumuliertes Umsatzvolumen im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich. Teilweise seien auch Vorauszahlungen vorgesehen. Damit gewinnt das Geschäft nicht nur an Dynamik, sondern auch an Planungssicherheit.

    An der Börse überwogen zunächst jedoch die kritischen Stimmen. Die Infineon-Aktie verlor zeitweise fast sechs Prozent, nachdem sie seit dem Mehrmonatstief der Vorwoche bereits um bis zu 19 Prozent gestiegen war. Analysten bezeichneten die Quartalszahlen als durchwachsen. Zwar habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen, die Profitabilität sei jedoch hinter dem Konsens zurückgeblieben. Die Marge habe die hohen Erwartungen verfehlt, hieß es von Jefferies und Citigroup.

    Die DZ Bank bestätigte dennoch ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 77 Euro. KI treibe das Wachstum an, zudem gewinne die konjunkturelle Erholung im Automobilgeschäft an Breite.



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