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    Straße von Hormus vor Öffnung? Iran und USA verhandeln über Korridor

    Straße von Hormus vor Öffnung? Iran und USA verhandeln über Korridor
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    **Diplatische Bemühungen um Öffnung der Straße von Hormus**

    TEHERAN/DOHA/WASHINGTON – Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran laufen die diplomatischen Bemühungen um eine Entschärfung des Konflikts auf Hochtouren. Im Mittelpunkt steht zunächst die Wiederöffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Nach Angaben aus den USA, Katar und dem Iran könnte bereits in den kommenden Stunden oder Tagen eine vorläufige Vereinbarung zustande kommen.

    Der katarische Außenamtssprecher Madschid al-Ansari erklärte, die Gespräche in der Region seien weit fortgeschritten. Auch US-Finanzminister Scott Bessent stellte eine Einigung „heute oder morgen“ in Aussicht. US-Außenminister Marco Rubio bestätigte Verhandlungen zwischen Iran und Oman unter Beteiligung der USA. Eine endgültige Vereinbarung gebe es allerdings noch nicht. US-Präsident Trump sprach von Fortschritten und einer möglichen Öffnung der Meerenge am Mittwoch oder Donnerstag.

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    Nach iranischen Angaben gibt es bislang keine direkten Gespräche zwischen Teheran und Washington. Die Kontakte liefen über Vermittler. Trump hatte dem Iran am Montag erneut mit drastischen Konsequenzen gedroht und eine Öffnung der Meerenge als ersten Schritt zu einer umfassenderen Lösung im Streit über das iranische Atomprogramm gefordert.

    Der Iran verhandelt nach eigenen Angaben mit Oman über einen vorläufigen Schifffahrtskorridor. Vorgesehen ist ein Rundkurs: Frachter und Tanker sollen auf einer nördlichen Route durch iranische Hoheitsgewässer in die Straße von Hormus einfahren und für die Rückfahrt eine südliche Route durch omanische Gewässer nutzen. Die Regelung könnte den Schiffsverkehr vorübergehend ermöglichen, würde Teheran jedoch zusätzlichen Einfluss verschaffen. Der Iran könnte kontrollieren, welche Schiffe passieren, Kriegsschiffen die Durchfahrt verwehren und möglicherweise Gebühren erheben.

    In den USA gibt es laut Medienberichten Vorbehalte gegen den Vorschlag. Kritiker sehen darin ein Entgegenkommen gegenüber Teheran. Zudem sollen in omanischen Gewässern weiterhin iranische Seeminen liegen, sodass eine Passage eine enge Abstimmung mit dem Iran erfordern würde. Die Meerenge ist an ihrer schmalsten Stelle nur rund 39 Kilometer breit und für den Transport von Öl, Gas und Düngemitteln von zentraler Bedeutung.

    Die Unsicherheit belastet die internationale Schifffahrt erheblich. In der vergangenen Woche passierten im Durchschnitt nur etwa 16 Schiffe täglich die Meerenge; vor Beginn der Luftangriffe auf den Iran waren es zwischen 60 und 140. Zuletzt wurde erneut ein Frachter beschossen. Auch der Seeweg Bab al-Mandab bleibt wegen Angriffsdrohungen der mit Iran verbündeten Huthi-Miliz beeinträchtigt.

    Parallel verhandeln Israel und Libanon in Rom über die Umsetzung eines Sicherheitsabkommens. Im Fokus stehen der Abzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon und die Entwaffnung der Hisbollah. Beide Punkte sind bislang offen. Washington vermittelt auch in diesem Konflikt.



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    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 79,21USD auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.




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