Siemens Energy: Gamesa zurück in Gewinnzone – Aktie vor Neubewertung?

Der Auftragseingang erhöhte sich auf vergleichbarer Basis – bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte – um 8,5 Prozent auf 17,9 Milliarden Euro. Maßgeblich war ein Rekordneugeschäft im Bereich Gas Services. Auch das Netzgeschäft, Grid Technologies, verzeichnete einen deutlichen Zuwachs. Der Auftragsbestand erreichte 162 Milliarden Euro. Jefferies beziffert den Bestand allein im Kraftwerksgeschäft auf mittlerweile 95 Gigawatt Leistung. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz lag bei 1,57 und signalisiert damit eine anhaltend hohe Nachfrage.

Siemens Energy setzt seinen profitablen Wachstumskurs fort. Der Energietechnikkonzern hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis deutlich gesteigert und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der Windkrafttochter Siemens Gamesa: Sie erzielte erstmals seit 2022 wieder einen Quartalsgewinn und nähert sich damit dem angestrebten operativen Wendepunkt.

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Der Umsatz kletterte um 18,5 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro. Alle Geschäftsbereiche trugen zum Wachstum bei. Das Ergebnis vor Sondereffekten mehr als verdreifachte sich auf 1,623 Milliarden Euro, nach 497 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn stieg von 697 Millionen auf 1,188 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich von 0,71 auf 1,28 Euro.

Den größten Fortschritt erzielte Siemens Gamesa. Die Sparte erwirtschaftete einen operativen Gewinn von 75 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 438 Millionen Euro angefallen war. Produktivitätssteigerungen und eine höhere Kosteneffizienz wirkten sich positiv aus. Das Unternehmen sieht sich damit auf Kurs, im Geschäftsjahr 2026 den Break-even zu erreichen.

Auch der Cashflow entwickelte sich dynamisch. Der freie Mittelzufluss vor Steuern stieg von 419 Millionen auf 2,319 Milliarden Euro. Neben dem verbesserten operativen Ergebnis trugen insbesondere Kundenvorauszahlungen und Reservierungsgebühren im Zusammenhang mit dem hohen Auftragseingang dazu bei.

Siemens Energy bestätigte seinen im Frühjahr angehobenen Ausblick. Für das Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent erwartet. Die Marge vor Sondereffekten soll zwischen zehn und zwölf Prozent liegen; das Management rechnet inzwischen mit einem Ergebnis am oberen Ende der Spanne. Der erwartete Nettogewinn bleibt bei rund vier Milliarden Euro.

Die Börse reagierte zunächst mit Kursgewinnen. Nach einem vorbörslichen Plus von mehr als vier Prozent geriet die Aktie im Tagesverlauf jedoch unter Druck. Jefferies bestätigte dennoch die Kaufempfehlung und das Kursziel von 215 Euro. Insbesondere die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik, getrieben durch Rechenzentren, Elektrifizierung und neue Industrieanlagen, bleibt der zentrale Wachstumstreiber.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 150,7EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

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