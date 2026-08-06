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    **Verbio übertrifft EBITDA-Prognose – doch Anleger bleiben skeptisch**

    **Verbio übertrifft EBITDA-Prognose – doch Anleger bleiben skeptisch**
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    **Verbio übertrifft EBITDA-Prognose – Markt bleibt dennoch zurückhaltend**

    Verbio SE hat im Geschäftsjahr 2025/2026 voraussichtlich besser abgeschnitten als bislang erwartet. Nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen rechnet der Leipziger Biokraftstoffhersteller mit einem EBITDA von rund 192 Millionen Euro. Damit liegt das operative Ergebnis über der bisherigen Prognosespanne des Vorstands von 160 bis 180 Millionen Euro. Die endgültigen Geschäftszahlen will Verbio am 24. September 2026 im Geschäftsbericht veröffentlichen.

    Als wesentliche Gründe für die positive Entwicklung nennt das Unternehmen eine verbesserte CO₂-Effizienz seiner Biokraftstoffe sowie höhere Absatzpreise. Auch das Analysehaus Jefferies bestätigte nach der Ad-hoc-Mitteilung, dass Verbio sowohl die eigene Zielsetzung als auch die Konsensschätzung übertroffen habe. Nach Einschätzung des Analysten Constantin Hesse waren insbesondere höhere Verkaufspreise für CO₂-Zertifikate ausschlaggebend. Jefferies beließ die Aktie dennoch auf „Hold“ und bestätigte das Kursziel von 36 Euro. Die Analysten sehen damit offenbar trotz der positiven Überraschung weiterhin Unsicherheiten hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Ergebnisverbesserung.

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    Auch die Bilanzentwicklung fiel besser aus als erwartet. Die Nettofinanzverschuldung belief sich zum Geschäftsjahresende am 30. Juni 2026 auf rund 92 Millionen Euro. Damit blieb sie deutlich unter der vom Vorstand erwarteten Obergrenze von 140 Millionen Euro. Die geringere Verschuldung verschafft Verbio zusätzlichen finanziellen Spielraum für Investitionen und den weiteren Ausbau seiner Produktionskapazitäten.

    Verbio verarbeitet in seinen Bioraffinerien Roh- und Reststoffe aus der Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, erneuerbarer Energie und Produkten für die Chemie- und Landwirtschaftsbranche. Zudem liefert der Konzern Biomassekomponenten für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie. Das Unternehmen beschäftigt an Standorten in Europa, Asien und Nordamerika rund 1.400 Mitarbeiter und ist im SDAX sowie TecDAX gelistet.

    Im Markt richtet sich der Blick nun auf die Entwicklung der CO₂-Zertifikatspreise und die regulatorischen Rahmenbedingungen. Diskutiert werden unter anderem die Auswirkungen zusätzlicher Zertifikatemengen, steigender Ausgleichsquoten und möglicher Importe. Diese Faktoren könnten die Preise und damit die Margen von Biokraftstoffproduzenten beeinflussen. Gleichzeitig verweisen Marktbeobachter auf langfristige Chancen durch die Dekarbonisierung schwer elektrifizierbarer Anwendungen wie Lastverkehr, Schifffahrt und bestimmte industrielle Einsatzbereiche.

    Darüber hinaus könnten der Ausbau des US-Geschäfts und neue Projekte für erneuerbare Chemieprodukte das Wachstum unterstützen. Verbio weist jedoch darauf hin, dass seine Aussagen zur künftigen Entwicklung auf Annahmen beruhen und durch Markt-, Regulierungs- und Branchenveränderungen erheblich beeinflusst werden können.



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