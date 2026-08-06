Siemens mit Rekordzahlen: Warum die Deutsche Bank trotzdem bremst

Der Auftragseingang erhöhte sich im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 27,9 Milliarden Euro. Damit übertraf Siemens die Erwartungen des Marktes deutlich. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf rund 20,8 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte betrug das Wachstum acht Prozent. Das Ergebnis im Industriegeschäft legte um ein Viertel auf 3,5 Milliarden Euro zu. Unterstützend wirkten dabei auch Rückerstattungen von US-Zöllen, insbesondere zugunsten der Medizintechniktochter Siemens Healthineers.

Siemens hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 seine operative Dynamik deutlich gesteigert. Der Technologiekonzern meldete Rekordwerte beim Auftragseingang und beim operativen Ergebnis. Besonders die digitalen Kernbereiche profitierten von einer anhaltend robusten Nachfrage. Dazu zählen das Geschäft mit industrieller Automatisierung und Software sowie die Sparte Smart Infrastructure, die unter anderem vom weltweiten Ausbau leistungsfähiger Rechenzentren für Anwendungen der künstlichen Intelligenz profitiert.

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Unter dem Strich verdiente Siemens 2,6 Milliarden Euro und damit 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die positive Entwicklung veranlasste das Management, die Prognose für das Ergebnis je Aktie anzuheben. Für das Gesamtjahr wird nun ein Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten von 11,20 bis 11,50 Euro erwartet. Zuvor hatte die Zielspanne bei 10,70 bis 11,10 Euro gelegen. Die Umsatzprognose bestätigte Siemens hingegen. Das vergleichbare Wachstum soll weiterhin sechs bis acht Prozent erreichen, wobei das Unternehmen zuletzt bereits das obere Ende der Spanne anvisiert hatte. Für Smart Infrastructure wurden die Erwartungen an Umsatz und Marge zusätzlich angehoben.

Nicht alle Bereiche überzeugten gleichermaßen. Deutsche Bank Research bewertete die Geschäftszahlen von Siemens Healthineers als enttäuschend. Zugleich verwiesen die Analysten auf positive Signale von Wettbewerbern aus der Automatisierungs- und Elektrifizierungsbranche. Die Bank hob ihr Kursziel für die Siemens-Aktie dennoch von 260 auf 270 Euro an, beließ die Einstufung jedoch bei „Hold“. Damit signalisiert sie trotz der verbesserten operativen Aussichten ein weitgehend ausgeglichenes Chancen-Risiko-Verhältnis.

Parallel setzt Siemens sein Aktienrückkaufprogramm fort. Zwischen dem 27. Juli und dem 2. August erwarb der Konzern 329.226 eigene Aktien über Xetra. Seit Beginn des Programms am 1. Juli summiert sich das Rückkaufvolumen damit auf 1.470.137 Aktien. geschniegelt

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 285,9EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

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