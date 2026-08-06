Beiersdorf schockt Anleger: Prognose gesenkt, Nivea vor Turnaround

Auslöser für die Kursbewegungen waren schwache operative Entwicklungen und eine deutlich gesenkte Jahresprognose. Beiersdorf erwartet für 2026 im Unternehmensbereich Consumer sowie auf Konzernebene nun einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bislang hatte der Konzern noch mit einer stabilen bis leicht wachsenden Entwicklung gerechnet. Für die Klebstoffsparte tesa wurde der bisherige Ausblick eines stabilen bis leicht steigenden Umsatzes bestätigt.

Die Beiersdorf-Aktie hat zu Wochenbeginn empfindlich auf eine deutliche Eintrübung des Geschäftsausblicks reagiert. Der Kurs fiel zeitweise um 7,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat. Zwar erholte sich das Papier im Tagesverlauf, zum Handelsschluss blieb jedoch ein Minus von knapp zwei Prozent bei 79,16 Euro. Die Aktie unterschritt dabei wichtige kurzfristige Trendlinien. Am Mittwoch holte sie einen Teil der Verluste wieder auf und gewann zeitweise 2,4 Prozent auf gut 80 Euro. Zum Vergleich: Die Aktien des Wettbewerbers Henkel legten am Montag um 0,8 Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch bei der Profitabilität nimmt Beiersdorf seine Erwartungen deutlich zurück. Die bereinigte EBIT-Marge des Konzerns soll nun mindestens 11,8 Prozent erreichen, nachdem zuvor lediglich ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 14 Prozent erwartet worden war. Für das Consumer-Geschäft rechnet das Unternehmen mit mindestens 11,0 Prozent, verglichen mit 13,6 Prozent im Vorjahr. Bei tesa soll die Marge leicht unter dem Vorjahresniveau von 16,1 Prozent liegen.

Im ersten Halbjahr sank der organische Konzernumsatz um 3,5 Prozent auf 4,952 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis ging von 836 auf 768 Millionen Euro zurück. Besonders schwach entwickelte sich das Konsumentengeschäft, dessen Umsatz organisch um 4,0 Prozent auf 4,113 Milliarden Euro fiel. Tesa erzielte dagegen ein organisches Wachstum von 2,5 Prozent im zweiten Quartal.

Zentraler Belastungsfaktor bleibt die Kernmarke Nivea. Beiersdorf spricht von einer langsamer als erwarteten Erholung und startet deshalb einen auf 18 Monate angelegten Turnaround-Plan. Zusätzliche Investitionen von rund 100 Millionen Euro sollen Marketing, Volumenwachstum und eine stärkere lokale Marktdurchdringung finanzieren. Kurzfristig belastet dies die Marge, strategisch soll jedoch der Markenwert gestärkt werden.

Analysten rechnen infolge der Prognosesenkung mit deutlich fallenden Konsensschätzungen. Bernstein erwartet eine Reduzierung um rund 15 Prozent, JPMorgan bleibt bei „Neutral“ und einem Kursziel von 80 Euro. Beiersdorf peilt ab 2027 wieder Wachstum und ab 2028 profitables Wachstum über dem Marktniveau an.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 80,72EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

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