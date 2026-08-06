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    BioNTech vor dem Umbruch: Milliardenverluste und neue Hoffnung

    BioNTech vor dem Umbruch: Milliardenverluste und neue Hoffnung
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    **Biontech vor Führungswechsel und schwieriger Übergangsphase**

    Biontech steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Nach der Ernennung von Guido Oelkers zum designierten Vorstandschef hat der Mainzer Biopharmakonzern seine Halbjahreszahlen für 2026 vorgelegt. Die Bilanz zeigt den anhaltenden Einbruch des Covid-19-Geschäfts und hohe Investitionen in die Entwicklung neuer Medikamente. Gleichzeitig richtet sich die Hoffnung zunehmend auf die Onkologie-Pipeline.

    Im zweiten Quartal sank der Umsatz auf 105,6 Millionen Euro, nach 260,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Für die ersten sechs Monate meldete Biontech einen Nettoverlust von 1,35 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte das Minus bei 802,4 Millionen Euro gelegen. Allein im zweiten Quartal belief sich der Verlust auf 820,8 Millionen Euro, verglichen mit 386,6 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

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    Als wesentlichen Grund nennt Biontech die weltweit geringere Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen. In Deutschland können zudem vorhandene Bestände während der Impfsaison 2026 genutzt werden. Das Unternehmen senkte deshalb seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von bislang zwei bis 2,3 Milliarden Euro auf 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro. Auch bei den Forschungs- und Entwicklungsausgaben wird nun mit 2 bis 2,3 Milliarden Euro gerechnet, nachdem zuvor 2,2 bis 2,5 Milliarden Euro veranschlagt worden waren. Das Management spricht von einer stärkeren Priorisierung und mehr Kostendisziplin.

    Die hohen Verluste sind jedoch nicht ausschließlich Ausdruck eines operativ defizitären Impfstoffgeschäfts. Vielmehr belastet der massive Ausbau der Forschung, insbesondere in der Krebsmedizin, die Gewinn- und Verlustrechnung. Positiv bewerten Beobachter, dass der Kassenbestand trotz der hohen Investitionen stabil geblieben sein soll.

    Biontech setzt vor allem auf neue Immuntherapien, mRNA-basierte Ansätze und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate. Zu den wichtigsten Hoffnungsträgern zählt Gotistobart, früher BNT327, der unter anderem bei Lungen- und Brustkrebs untersucht wird. Zudem warten Anleger auf weitere Daten zu BNT316 bei fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Frühere Studienergebnisse hatten deutliche Vorteile gegenüber der Standardtherapie angedeutet. Die erwarteten Langzeitdaten gelten daher als potenzieller Kurstreiber, sind aber noch mit wissenschaftlichen und regulatorischen Unsicherheiten verbunden.

    Der Führungswechsel soll spätestens am 1. Februar 2027 erfolgen. Oelkers kommt vom schwedischen Biopharmaunternehmen Sobi, das er seit 2017 leitete. Gründer Ugur Sahin will gemeinsam mit Özlem Türeci ein neues Unternehmen aufbauen, Biontech aber als Aktionär verbunden bleiben. Bernstein stufte die Aktie nach den Zahlen mit „Market-Perform“ ein. Analysten erwarten, dass Oelkers Zeit benötigen wird, um die Onkologie-Pipeline für Investoren greifbarer zu machen.



    BioNTech

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    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 92,18EUR auf Nasdaq (06. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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