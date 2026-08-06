BVB feiert Rekordtour in Japan – und holt Supertalent Karetsas

Auch digital konnte der BVB deutlich zulegen. Während der Reise erzielten die Social-Media-Kanäle des Vereins eine Reichweite von mehr als 100 Millionen Kontakten. Zugleich kamen rund 300.000 neue Follower hinzu. Nach Vereinsangaben war die Tonalität der Beiträge durchweg positiv. Das Management sieht darin eine Bestätigung seiner globalen Kommunikations- und Vermarktungsstrategie.

Borussia Dortmund hat die Japan-Tour 2026 nach eigenen Angaben mit Rekordwerten bei Reichweite, Fanbindung und kommerzieller Aktivierung abgeschlossen. Innerhalb von sieben Tagen erreichte der Fußball-Bundesligist mehr als 70.000 Menschen direkt – bei Spielen, öffentlichen Trainingseinheiten, in der Fan-Embassy sowie bei Treffen mit Partnern. Der Klub wertet die Resonanz als Beleg für die wachsende Bedeutung Japans als internationaler Kernmarkt.

Für zusätzliche Sichtbarkeit sorgten die beiden Partien der Tour. Das Spiel gegen den FC Tokyo verfolgten auf dem japanischen Streamingdienst Abema TV rund 160.000 Unique User. Damit lag die Übertragung 60 Prozent über den bisherigen Bestwerten für Bundesliga-Spiele auf der Plattform. In Deutschland kamen die BVB-Livekanäle je Partie auf durchschnittlich 50.000 Unique User. Beim Spiel in Tokyo waren zudem 100 lokale Medienvertreter akkreditiert.

Kommerziell war die Reise eng mit den Aktivitäten von 14 Partnerunternehmen verknüpft. Insgesamt setzte der Klub 33 Aktivierungen um. Im Mittelpunkt stand unter anderem der Launch des neuen PUMA-Trikots. Über die Vertriebskanäle von PUMA und BVB wurden in Japan rund 10.000 Jerseys verkauft. Drei Vereinslegenden begleiteten die Tour und unterstützten 51 Meetings sowie weitere Aktivierungen. Zehn schriftliche Anfragen zur Gründung offizieller BVB-Fanclubs verdeutlichen zudem die zunehmende organisatorische Verankerung der Anhängerschaft.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Markenpositionierung. Bei der Veranstaltung „Bundesliga Dream“ präsentierte sich Dortmund gemeinsam mit der Liga vor Vertretern aus Medien, Politik, Wirtschaft und Sport. Zudem war der BVB Teil der World Street Series in Japan. Ein 14.000 Quadratmeter großes Projekt-Mapping wurde von mehr als 30 japanischen Medien aufgegriffen. Dortmund bezeichnet sich als erste nicht-japanische Marke in diesem Format.

Auch für den Kapitalmarkt nutzte der Verein die Reise. Mit Unterstützung der japanischen Bank Nomura veranstaltete der BVB in Tokyo erstmals eine Investor-Relations-Roadshow. Ziel war es, institutionelle „Growth-Value“-Investoren anzusprechen und den Klub als transparenten, kapitalmarktorientierten Akteur zu positionieren.

Parallel stärkte Dortmund den Kader mit dem 18-jährigen Griechen Konstantinos Karetsas. Der Offensivspieler wechselte vom KRC Genk und unterschrieb bis 2031. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge 30 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro Boni betragen. Karetsas gilt als Nachfolger des zu Ajax gewechselten Julian Brandt.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,065EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.

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