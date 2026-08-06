Zalando mit starkem Quartal – doch der Ausblick verunsichert die Börse

Getragen wurde die Entwicklung auch von der Integration des übernommenen Onlinehändlers About You. Nach Unternehmensangaben steuerte die Transaktion im zweiten Quartal mehr als zehn Millionen Euro an Synergien bei. Im eigenständigen Zalando-Geschäft verbesserte sich die bereinigte EBIT-Marge auf 6,6 Prozent, während die Konzernmarge durch die Konsolidierung von About You niedriger ausfiel.

Zalando hat im zweiten Quartal 2026 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Der Berliner Online-Modehändler erhöhte das konzernweite Bruttowarenvolumen (GMV) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20,7 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 20,8 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro zu. Das bereinigte EBIT stieg um zehn Prozent auf 204,8 Millionen Euro. Die Konzernmarge lag damit bei sechs Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders dynamisch entwickelte sich das Firmenkundengeschäft. Der B2B-Umsatz stieg um 27,6 Prozent auf 334,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT vervielfachte sich von 11,4 auf 40,7 Millionen Euro; die Marge erhöhte sich von 4,3 auf 12,2 Prozent. Zalando profitiert hier von Skaleneffekten in der Logistik sowie vom Wachstum der Softwareplattformen SCAYLE und ZEOS. Neue Partnerschaften, unter anderem mit Marks & Spencer und Next, sollen die Expansion weiter beschleunigen.

Auch im Endkundengeschäft wuchs das GMV über das gesamte App-Portfolio hinweg. Die Zahl der aktiven Kundinnen und Kunden erhöhte sich um 18,3 Prozent auf 62,5 Millionen. Das Retail-Media-Geschäft, in dem Marken Werbeflächen auf den Plattformen buchen, legte sogar um 39,5 Prozent zu. Der Anteil des margenstarken Partnergeschäfts am B2C-GMV stieg bei Zalando um 3,2 Prozentpunkte auf 36,9 Prozent.

Zusätzliche Impulse verspricht sich das Unternehmen von Künstlicher Intelligenz. Die Plattform SCAYLE STUDIOS wird nach dem Start bereits von mehr als 100 Marken genutzt. Sie soll die Produktionszeit für Modeinhalte um mehr als 95 Prozent verkürzen und die Kosten um rund 90 Prozent senken. Der Zalando Assistant verzeichnete im ersten Halbjahr 63 Prozent mehr hochwertige Interaktionen.

Trotz der operativen Fortschritte reagierte der Markt zurückhaltend. Zalando erwartet GMV und Umsatz 2026 nun in der unteren Hälfte der bisherigen Wachstumsprognose von zwölf bis 17 Prozent. Das Ziel für das bereinigte EBIT wurde zugleich auf 680 bis 720 Millionen Euro eingeengt. Deutsche Bank Research und UBS bestätigten zwar ihre Kaufempfehlungen, warnten jedoch vor Enttäuschungspotenzial nach der jüngsten Kursrally. Die DZ Bank wertete den Kursrückgang dagegen als übertrieben und hob Zalando auf „Kaufen“ hoch.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 24,61EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.