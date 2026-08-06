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    **Hamborner REIT hält Jahresziele trotz Ergebnisdruck und Verkäufen fest**

    **Hamborner REIT hält Jahresziele trotz Ergebnisdruck und Verkäufen fest**
    Foto: adobe.stock.com

    **Hamborner REIT hält an Jahreszielen fest – Immobilienverkäufe und Kosten belasten Ergebnis**

    Die Hamborner REIT AG hat ihre Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 als weitgehend stabil und planmäßig bezeichnet. Gleichzeitig standen die Ergebnisse des auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Unternehmens unter Druck. Belastend wirkten vor allem Verkäufe aus dem Immobilienbestand, höhere Instandhaltungs-, Verwaltungs- und Personalkosten sowie gestiegene Finanzierungskosten im veränderten Zinsumfeld.

    Die Miet- und Pachterlöse gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent auf 45,1 Millionen Euro zurück. Ursache waren insbesondere Immobilienverkäufe im vergangenen und laufenden Geschäftsjahr. Auf vergleichbarer Basis entwickelte sich das Mietgeschäft hingegen positiv: Die Like-for-like-Mieterträge lagen um rund 0,7 Millionen Euro oder 1,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Dazu trugen vertragliche Mietanpassungen infolge der Inflation bei.

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    Das operative Ergebnis, gemessen am Funds from Operations (FFO), sank um 4,4 Prozent auf 23,8 Millionen Euro. Der FFO je Aktie verringerte sich von 0,31 auf 0,29 Euro. Unter dem Strich schrieb Hamborner einen Periodenverlust von 13,7 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 6,5 Millionen Euro zu Buche gestanden hatte. Deutlich höhere Wertanpassungen bei Immobilien belasteten das Ergebnis zusätzlich.

    Das Immobilienportfolio umfasste zum 30. Juni 63 Büro- und Einzelhandelsobjekte. Sein Verkehrswert belief sich auf 1,316 Milliarden Euro und lag damit 1,5 Prozent unter dem Jahresanfangswert. Bei acht Objekten wurden Wertanpassungen vorgenommen. Gründe waren unter anderem veränderte Standort- und Vermietungsperspektiven sowie höhere Kosten für Anschlussvermietungen. Der Nettovermögenswert je Aktie sank infolge der Dividendenausschüttung und der Bewertungsänderungen um 3,9 Prozent auf 8,72 Euro.

    Die Finanzstruktur blieb nach Unternehmensangaben solide. Der Loan-to-Value erhöhte sich zwar von 44,3 auf 45,2 Prozent, während die REIT-Eigenkapitalquote von 54,7 auf 53,9 Prozent zurückging. Operativ wurden seit Jahresbeginn Mietverträge über rund 23.700 Quadratmeter abgeschlossen – nahezu doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Die Mieterbindungsquote lag bei 88 Prozent. Die Leerstandsquote stieg leicht auf 4,1 Prozent, die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge sank auf fünf Jahre.

    Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung unterzeichnete Hamborner den Verkauf einer Büroimmobilie in Neu-Isenburg für 13,5 Millionen Euro. Die Mittel sollen in renditestarke Objekte aus den Bereichen Nahversorgung und Baumärkte reinvestiert werden.

    Die Jahresprognose bleibt unverändert. Für 2026 erwartet das Management Miet- und Pachterlöse von 87,5 bis 89,5 Millionen Euro sowie einen FFO zwischen 38 und 42 Millionen Euro.



    Hamborner REIT

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    ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233
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    Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 4,343EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




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