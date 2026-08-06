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    Vonovia wächst im Kerngeschäft – Finanzierungskosten drücken den Gewinn

    Vonovia wächst im Kerngeschäft – Finanzierungskosten drücken den Gewinn
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    **Vonovia wächst im Kerngeschäft – Finanzierungskosten belasten Ergebnis**

    Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat im ersten Halbjahr 2026 von höheren Mieten und einem deutlich besseren Geschäft mit wohnungsnahen Dienstleistungen profitiert. Das operative Ergebnis legte trotz eines kleineren Wohnungsbestands zu. Belastet wurde der Konzern jedoch von gestiegenen Finanzierungskosten. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Vonovia, beim erwarteten Mietwachstum zeigte sich das Unternehmen wegen der Umsetzung des Berliner Mietspiegels etwas vorsichtiger.

    Das bereinigte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro. Im größten Segment Vermietung erhöhte sich das Ergebnis um 3,5 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro. Die durchschnittliche monatliche Ist-Miete kletterte konzernweit um 3,5 Prozent auf 8,51 Euro je Quadratmeter. In Deutschland lag sie bei 8,32 Euro. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Ballungsgebieten blieb hoch. Die Leerstandsquote betrug 2,3 Prozent, die Zahlungsquote lag bei 99,6 Prozent.

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    Besonders dynamisch entwickelte sich das Segment Value-add, zu dem unter anderem Handwerkerleistungen und das Energiegeschäft gehören. Das bereinigte EBITDA wuchs um 27,6 Prozent auf 128,5 Millionen Euro. Vonovia erhöhte zugleich die Investitionen in Modernisierung und Neubau um 10,7 Prozent auf 553,6 Millionen Euro.

    Schwächer verliefen die vertriebsorientierten Geschäftsbereiche. Im Neubau sank das Ergebnis auf 20,1 Millionen Euro. Der Vorjahreswert war allerdings durch den Verkauf eines Grundstücks an das Land Berlin mit einem Ergebnisbeitrag von 53 Millionen Euro verzerrt. Im Verkauf einzelner Wohnungen stieg das EBITDA trotz geringerer Absatzmengen leicht auf 39,3 Millionen Euro. Das Marktumfeld bleibt wegen hoher Zinsen und zurückhaltender Käufer schwierig.

    Unter dem Strich sank das bereinigte Ergebnis für die Vonovia-Aktionäre um 4,9 Prozent auf 771,6 Millionen Euro. Ausschlaggebend waren vor allem höhere Finanzierungskosten. Das Unternehmen refinanzierte seit Jahresbeginn rund 4,4 Milliarden Euro. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt acht Jahre, der durchschnittliche Euro-Kupon rund 3,2 Prozent. Zusätzlich platzierte Vonovia eine fünfjährige Wandelanleihe über 850 Millionen Euro.

    Im ersten Halbjahr realisierte der Konzern Verkäufe von rund 700 Millionen Euro, davon waren etwa 400 Millionen Euro bereits abgeschlossen. Die Erlöse sollen bis 2028 zum Schuldenabbau beitragen. Der Immobilienbestand umfasste Ende Juni 528.370 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich.

    Für 2026 erwartet Vonovia weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro. Das organische Mietwachstum wurde leicht nach unten angepasst. Die mittelfristigen Ziele für 2028 bleiben unverändert. Zudem sieht Vorstandschef Luka Mucic Chancen in der geplanten staatlichen Wohnungsbaugesellschaft und möglichen Partnerschaften für seriellen, bezahlbaren Wohnungsbau.



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    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 21,17EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.




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