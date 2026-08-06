Zahlenflut im August: Diese Daten bewegen jetzt die Märkte

Zum Auftakt am Dienstag, 4. August, stehen unter anderem die Zahlen von Lufthansa, Zalando, Bayer, Continental, Hugo Boss, Evonik und FMC im Kalender. Aus dem Ausland berichten Toyota, Mazda, BP, Aramco und Spotify. In den USA richten sich die Blicke zudem auf Caterpillar, Pfizer, McDonald’s, AMD, Booking Holdings und Pinterest. Konjunkturell sind der US-Arbeitsmarktindikator JOLTS, die Handelsbilanz sowie Auftragseingänge und langlebige Güter relevant.

Die erste Augusthälfte steht ganz im Zeichen der Berichtssaison und wichtiger Konjunkturindikatoren. Vom 4. bis 18. August veröffentlichen zahlreiche Unternehmen aus Deutschland, Europa, den USA und Asien ihre Quartals- oder Halbjahreszahlen. Zugleich liefern Arbeitsmarkt-, Inflations- und Wachstumsdaten Hinweise auf die weitere Entwicklung der Geldpolitik.

Am Mittwoch folgt ein besonders umfangreicher Berichtstag. DHL, Siemens Energy, Vonovia, Infineon, Beiersdorf und Schaeffler legen ihre Zahlen vor. International berichten unter anderem Novo Nordisk, Heineken, Glencore, Honda, Suzuki, Eli Lilly, Disney und Uber. Ergänzend werden die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in Europa und den USA sowie der ISM-Serviceindex veröffentlicht. Der ADP-Arbeitsmarktbericht und der wöchentliche Ölmarktbericht runden das Programm ab.

Am Donnerstag stehen mit Siemens, Deutscher Telekom, Commerzbank, Merck, Henkel, Renk, Rational und Rheinmetall weitere Schwergewichte im Fokus. Aus den USA kommen Zahlen von ConocoPhillips und Fox. Besonders wichtig sind zudem die erste Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quartal, Produktivitätsdaten und der ISM-Index für Dienstleistungen. In Deutschland werden Auftragseingänge der Industrie und Dienstleistungsumsätze erwartet.

Der Freitag bringt die Quartalsberichte von Allianz, Daimler Truck, Munich Re, Lanxess und EnBW. Größter makroökonomischer Termin ist der US-Arbeitsmarktbericht für Juli. Außerdem werden deutsche Industrieproduktion, Handelsbilanz und der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex veröffentlicht. Chinesische Außenhandelsdaten sowie Verbraucher- und Erzeugerpreise am 9. August ergänzen das internationale Bild.

In der folgenden Woche verlagert sich der Schwerpunkt auf Inflations- und Wachstumsdaten. Am 12. August werden unter anderem Eon, Brenntag, Hannover Rück, Tui, Bechtle und Vestas berichten. Gleichzeitig stehen die US-Verbraucherpreise im Mittelpunkt. Am 13. August folgen Zahlen von RWE, Thyssenkrupp, HelloFresh, Evotec, Sixt, Hapag-Lloyd und Maersk; zudem veröffentlicht Großbritannien seine BIP-Daten.

Am 14. August werden die zweite Eurozonen-BIP-Schätzung, Beschäftigungsdaten und US-Einzelhandelsumsätze erwartet. Japan und China liefern am 17. August wichtige Wachstums- und Industriedaten. Den Abschluss bilden am 18. August Klarna, Einhell und Home Depot sowie US-Daten zu Industrieproduktion, Wohnungsbau und Importpreisen.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 642,3PKT auf Ariva Indikation (05. August 2026, 21:56 Uhr) gehandelt.