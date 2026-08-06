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    **Continental mit Gewinnsprung vor dem großen Konzernumbau**

    **Continental mit Gewinnsprung vor dem großen Konzernumbau**
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    **Continental steigert Profitabilität vor Abschluss der Neuaufstellung**

    Continental hat im zweiten Quartal 2026 trotz eines schwachen konjunkturellen Umfelds die Profitabilität deutlich verbessert. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35,1 Prozent auf 570 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich von 9,6 auf 12,9 Prozent. Maßgeblicher Treiber war das Reifengeschäft, das mit einer Marge von 15,3 Prozent die Erwartungen übertraf.

    Der Konzernumsatz sank dagegen um 9,1 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Verantwortlich war vor allem der Verkauf des Geschäftsbereichs Original Equipment Solutions (OESL) Anfang Februar. Bereinigt um Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte lag der Umsatz nahezu auf Vorjahresniveau; das organische Wachstum betrug minus 0,3 Prozent. Das Nettoergebnis verringerte sich um 45,9 Prozent auf 274 Millionen Euro. Continental begründet den Rückgang im Wesentlichen mit dem Spin-off des Automotive-Geschäfts unter dem Namen Aumovio.

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    Deutlich verbessert zeigte sich die Finanzkraft. Der bereinigte Free Cashflow belief sich im zweiten Quartal auf 216 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein negativer Wert von 46 Millionen Euro angefallen war. Im ersten Halbjahr erzielte Continental einen bereinigten Free Cashflow von 251 Millionen Euro nach minus 261 Millionen Euro im Vorjahr. Die Nettofinanzschulden sanken zum 30. Juni auf 5,5 Milliarden Euro. Die Investitionen gingen im zweiten Quartal um gut ein Drittel auf 229 Millionen Euro zurück.

    Im Segment Tires stagnierte der Umsatz bei 3,3 Milliarden Euro. Neben dem höheren Anteil von Reifen mit einem Durchmesser von mindestens 18 Zoll wirkten sich günstigere Rohmaterialpreise sowie geringere Belastungen durch Wechselkurse und Zölle positiv aus. Continental warnt jedoch vor deutlich steigenden Rohmaterialkosten in der zweiten Jahreshälfte und hat nach eigenen Angaben bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet. Belastend blieben der rückläufige nordamerikanische Ersatzreifenmarkt und die weltweit um rund ein Prozent gesunkene Fahrzeugproduktion.

    ContiTech entwickelte sich solide, konnte die schwache Markterholung aber nicht vollständig kompensieren. Der Umsatz sank – vor allem wegen des OESL-Verkaufs – auf 1,1 Milliarden Euro, die bereinigte EBIT-Marge fiel von 8,0 auf 6,9 Prozent.

    Mit dem Anfang Juli vereinbarten Verkauf von ContiTech an den Finanzinvestor Lone Star Funds treibt Continental die strategische Neuausrichtung zum reinen Reifenhersteller voran. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird möglicherweise zum Jahreswechsel vollzogen.

    Für die fortgeführten Aktivitäten erwartet Continental 2026 weiterhin einen Umsatz von 13,2 bis 14,2 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 12,0 bis 13,5 Prozent. Der bereinigte Free Cashflow soll 700 Millionen bis 1,1 Milliarden Euro erreichen.



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    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 68,79EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




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