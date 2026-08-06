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    SUESS MicroTec: 473,7 Mio. € Auftragsbestand – Visibilität bis 2027

    Starkes Wachstum, volle Auftragsbücher und verbesserte Profitabilität: SUSS startet mit Rekordwerten und hoher Planungssicherheit in die zweite Jahreshälfte 2026.

    SUESS MicroTec: 473,7 Mio. € Auftragsbestand – Visibilität bis 2027
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
    • Der Auftragseingang stieg im ersten Halbjahr 2026 auf **410,0 Mio. €**, der Auftragsbestand erreichte mit **473,7 Mio. €** einen historischen Höchststand.
    • Rund **220 Mio. € des Auftragsbestands** sind für Auslieferungen im Geschäftsjahr 2027 vorgesehen und erhöhen damit die Visibilität deutlich; dies stellt jedoch **keine 2027-Umsatzprognose** dar.
    • Ein Großauftrag über rund **115 Mio. € für Coating-Lösungen** von einem OSAT-Kunden stärkte die Position von SUSS im Bereich **Advanced Packaging für KI-Chipmodule**.
    • Der Umsatz im ersten Halbjahr belief sich auf **202,8 Mio. €**; im zweiten Quartal verbesserten sich die Bruttomarge auf **38,0 %** und die EBIT-Marge auf **9,0 %**.
    • Der Free Cashflow war mit **+16,4 Mio. €** deutlich positiv; die liquiden Mittel stiegen zum 30. Juni 2026 auf **112,3 Mio. €**.
    • Der Vorstand bestätigte die Prognose für 2026: **425–485 Mio. € Umsatz**, **35–37 % Bruttomarge** und **8–10 % EBIT-Marge**.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SUESS MicroTec ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,58 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.438,39PKT (-0,16 %).


    SUESS MicroTec

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    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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