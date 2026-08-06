Stabilus-Aktie erholt sich: Aktienrückkauf nach Rekordtief im Fokus**

An jedem der fünf Handelstage kaufte Stabilus jeweils 5.419 Aktien zurück. Die durchschnittlichen Erwerbskurse lagen zwischen 13,6759 und 14,2132 Euro. Insgesamt investierte das Unternehmen in diesem Zeitraum rund 376.345 Euro. Seit dem Start des Programms am 15. Januar 2026 summieren sich die Rückkäufe damit auf 634.062 Aktien. Stabilus veröffentlicht die detaillierten Angaben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben der Marktmissbrauchsverordnung und der Delegierten Verordnung der Europäischen Union auf seiner Investor-Relations-Website.

Die Stabilus SE hat ihr Aktienrückkaufprogramm 2025 in der vergangenen Woche fortgesetzt. Wie der Koblenzer Hersteller von Gasfedern und elektromechanischen Antrieben am Montag mitteilte, wurden zwischen dem 27. und 31. Juli insgesamt 27.095 eigene Aktien erworben. Die Käufe erfolgten über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse.

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Der Rückkauf fällt in eine Phase, in der die Stabilus-Aktie nach einem deutlichen Kursrückgang erste Erholungstendenzen zeigt. Im Juli war der Titel bei 13,18 Euro auf ein Rekordtief gefallen. Zum Monatsende stabilisierte sich der Kurs, bevor die Erholung zu Wochenbeginn an Dynamik gewann. Am Montagvormittag legte die Aktie zeitweise um 5,4 Prozent auf 15,16 Euro zu. Damit testete sie die kurzfristig wichtige 21-Tage-Linie. Aus charttechnischer Sicht gilt ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 15,06 Euro als Voraussetzung dafür, dass sich die Erholung fortsetzen kann.

Auslöser für die jüngste Kursbewegung waren auch die vorgelegten Quartalszahlen. Im dritten Quartal sank der Umsatz des Unternehmens. Stabilus führte dies insbesondere auf die Entwicklung im Automotive-Geschäft zurück. Demgegenüber konnte das Industriegeschäft aus eigener Kraft wachsen. Trotz des Umsatzrückgangs verbesserte sich die operative Marge. Ausschlaggebend waren nach Unternehmensangaben vor allem Kostendisziplin und laufende Effizienzmaßnahmen.

Die Jahresprognose war bereits im Juli vorsichtiger formuliert worden. Diese zurückgenommenen Erwartungen hatten die Aktie zunächst zusätzlich belastet und den Kurs auf das Rekordtief gedrückt. Nach Einschätzung von Stephen Reitman, Analyst bei Bernstein Research, liegt der aktuelle Marktkonsens für Umsatz und operative Marge allerdings noch leicht über den jüngsten Unternehmensprognosen. Damit bleibt die weitere Geschäftsentwicklung insbesondere im Automobilbereich entscheidend für die Bewertung der Aktie. Der laufende Rückkauf kann den Kurs zwar stützen, ändert jedoch nichts an den konjunkturellen und branchenspezifischen Herausforderungen.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 16,36EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.