Heidelberg Materials kauft 200.000 Aktien zurück – Fidelity bei 4,65%

Der größte Teil der Transaktionen entfiel auf den elektronischen Handelsplatz Xetra. Am 27. Juli kaufte Heidelberg Materials 12.000 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 170,5392 Euro. Einen Tag später wurden 21.000 Aktien zu durchschnittlich 170,1921 Euro erworben. Am 29. Juli folgten 20.000 Aktien zu 169,5137 Euro. Das Volumen wurde anschließend deutlich ausgeweitet: Am 30. Juli kaufte das Unternehmen 58.855 Aktien zu durchschnittlich 166,2832 Euro.

Heidelberg Materials hat sein laufendes Aktienrückkaufprogramm in der vergangenen Handelswoche fortgesetzt. Wie der Baustoffkonzern am 3. August 2026 mitteilte, wurden zwischen dem 27. und 31. Juli insgesamt 199.855 eigene Aktien erworben. Das Rückkaufvolumen belief sich auf knapp 32,9 Millionen Euro. Der durchschnittlich gezahlte, volumengewichtete Kurs lag bei 164,5391 Euro je Aktie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der umfangreichste Rückkauf erfolgte am 31. Juli. Auf Xetra erwarb Heidelberg Materials 80.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 160,1255 Euro und investierte dafür rund 12,81 Millionen Euro. Weitere 8.000 Aktien wurden am selben Tag über den Handelsplatz CEUX zu durchschnittlich 159,5686 Euro gekauft. Die Transaktionen zeigen, dass der Konzern den Rückkauf gegen Ende der Woche bei deutlich niedrigeren Kursen als zu Wochenbeginn intensivierte.

Zusätzlich veröffentlichte Heidelberg Materials am 5. August eine Stimmrechtsmitteilung zur Beteiligung des US-Finanzkonzerns FMR LLC. Zum Stichtag 23. Juli 2026 wurde ein Gesamtstimmrechtsanteil von 4,65 Prozent gemeldet. Dies entspricht 8.198.017 Aktien. In der vorherigen Meldung war der Anteil mit 4,21 Prozent angegeben worden. Der gesamte gemeldete Bestand entfällt auf direkt oder mittelbar zugerechnete Stimmrechte; Instrumente wie Optionen oder andere Finanzinstrumente wurden nicht ausgewiesen.

Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um eine freiwillige Konzernmeldung mit Schwellenberührung auf Ebene von Tochtergesellschaften. Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass die Fidelity Management & Research Company LLC, ein verbundenes Unternehmen von FMR LLC, die Drei-Prozent-Schwelle unterschritten hat. Die Mitteilung betrifft somit vor allem die konzerninterne Zuordnung der Beteiligung und die daraus resultierende Meldepflicht.

Damit prägen derzeit zwei gegenläufige Kapitalmarktbewegungen das Bild: Heidelberg Materials reduziert über Aktienrückkäufe die Zahl der ausstehenden Aktien, während sich die gemeldeten Beteiligungsquoten institutioneller Investoren durch Käufe, Verkäufe oder veränderte Zurechnungen verschieben können.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 163,0EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.