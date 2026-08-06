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    Dt. Beteiligungs AG: H1 Deal Surge—Forecast Cut on Valuation Multiples

    In a dynamic first half of 2026, Deutsche Beteiligungs AG balanced active deal-making, resilient portfolio performance and shareholder returns amid falling market valuations.

    Dt. Beteiligungs AG: H1 Deal Surge—Forecast Cut on Valuation Multiples
    Foto: adobe.stock.com
    • Deutsche Beteiligungs AG completed seven transactions in H1 2026: three new investments—Hipp Technology Group, Bug Bounty Switzerland and TNL Group—and four disposals, including duagon and Kraft & Bauer.
    • The company invested €90.5 million in new investments during the first half of 2026.
    • Portfolio companies performed robustly and contributed positively to earnings, but declining valuation multiples among peer companies more than offset these operational gains.
    • Net income was €-34 million in H1 2026, while EBITA from Fund Investment Services reached €6.8 million, compared with €7.1 million in H1 2025.
    • NAV per share fell to €33.65 as of 30 June 2026, down from €36.37 at year-end 2025; available liquidity stood at €96.7 million.
    • DBAG returned €26.1 million to shareholders through dividends and share buybacks and adjusted its 2026 forecast on 16 July due to lower valuation multiples.

    The next important date, Publication of the 2026 half-year financial report, analyst conference call., at Dt. Beteiligungs AG is on 06.08.2026.

    The price of Dt. Beteiligungs AG at the time of the news was 21,500EUR and was down -0,23 % compared with the previous day.
    At this time, the index SDAX was at 18.559,42PKT (-0,62 %).


    Dt. Beteiligungs AG

    -0,23 %
    +1,77 %
    -3,58 %
    -17,53 %
    -11,69 %
    -29,66 %
    -43,80 %
    -19,47 %
    +1.144,93 %
    ISIN:DE000A1TNUT7WKN:A1TNUT
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