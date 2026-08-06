Dt. Beteiligungs AG: H1 Deal Surge—Forecast Cut on Valuation Multiples
In a dynamic first half of 2026, Deutsche Beteiligungs AG balanced active deal-making, resilient portfolio performance and shareholder returns amid falling market valuations.
Foto: adobe.stock.com
- Deutsche Beteiligungs AG completed seven transactions in H1 2026: three new investments—Hipp Technology Group, Bug Bounty Switzerland and TNL Group—and four disposals, including duagon and Kraft & Bauer.
- The company invested €90.5 million in new investments during the first half of 2026.
- Portfolio companies performed robustly and contributed positively to earnings, but declining valuation multiples among peer companies more than offset these operational gains.
- Net income was €-34 million in H1 2026, while EBITA from Fund Investment Services reached €6.8 million, compared with €7.1 million in H1 2025.
- NAV per share fell to €33.65 as of 30 June 2026, down from €36.37 at year-end 2025; available liquidity stood at €96.7 million.
- DBAG returned €26.1 million to shareholders through dividends and share buybacks and adjusted its 2026 forecast on 16 July due to lower valuation multiples.
The next important date, Publication of the 2026 half-year financial report, analyst conference call., at Dt. Beteiligungs AG is on 06.08.2026.
The price of Dt. Beteiligungs AG at the time of the news was 21,500EUR and was down -0,23 % compared with the previous
day.
At this time, the index SDAX was at 18.559,42PKT (-0,62 %).
-0,23 %
+1,77 %
-3,58 %
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