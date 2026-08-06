Kontron: Gewinnsprung trotz GreenTec-Einbruch – Ziele bestätigt**

Für das erste Halbjahr meldete Kontron einen Umsatz von 737,1 Millionen Euro nach 729,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um entkonsolidierte Gesellschaften in Höhe von 55,1 Millionen Euro wuchs das operative Geschäft organisch um 1,1 Prozent. Wesentliche Wachstumstreiber waren die Bereiche Cybersolutions mit einem Plus von 16,3 Prozent, Aerospace & Defense mit 31,8 Prozent sowie Transportation mit 11,0 Prozent. Im Geschäftsfeld GreenTec brach der Umsatz dagegen um 42,8 Prozent ein.

Die Kontron AG hat im zweiten Quartal 2026 ihre Profitabilität deutlich gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt. Der österreichische IoT-Technologieanbieter erzielte im Zeitraum April bis Juni einen Umsatz von 373,4 Millionen Euro. Damit lag der Wert leicht über dem bereinigten Vorjahresniveau von 371,6 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg hingegen deutlich von 45,6 auf 54,7 Millionen Euro.

Das bereinigte EBITDA erreichte nach sechs Monaten 100,8 Millionen Euro, verglichen mit 90,9 Millionen Euro im Vorjahr. Das bereinigte Konzernergebnis nach Minderheiten belief sich auf 48,8 Millionen Euro beziehungsweise 0,78 Euro je Aktie. Unter Einbeziehung von Restrukturierungskosten in Höhe von 16,4 Millionen Euro lag das berichtete Ergebnis bei 34,9 Millionen Euro oder 0,56 Euro je Aktie.

Die Neuausrichtung des GreenTec-Bereichs belastet weiterhin die laufende Entwicklung. Insgesamt sollen 500 Stellen abgebaut werden, davon waren Ende Juni bereits 424 Stellen abgeschlossen oder vereinbart. Der Abschluss des Programms ist für das dritte Quartal vorgesehen. Ab 2027 erwartet Kontron daraus jährliche Einsparungen von mehr als 30 Millionen Euro.

Der Auftragseingang bleibt ein zentraler Stabilitätsfaktor. Der Auftragsbestand stieg zum Halbjahresende auf den Rekordwert von 2,75 Milliarden Euro, nach 2,495 Milliarden Euro Ende 2025. Eine Book-to-Bill-Ratio von 1,55 im zweiten Quartal signalisiert eine anhaltend hohe Nachfrage. Gleichzeitig führten Engpässe bei Mikrochips zu Kundenrückständen von 50,4 Millionen Euro.

Für 2026 erwartet der Vorstand weiterhin einen Umsatz von leicht mehr als 1,607 Milliarden Euro. Bereinigt um veräußerte Geschäftsbereiche entspräche dies einem organischen Wachstum von rund acht Prozent. Das bereinigte EBITDA-Ziel bleibt bei 225 Millionen Euro vor Restrukturierungsaufwendungen von etwa 25 Millionen Euro.

Der operative Cashflow war mit minus 13,8 Millionen Euro negativ, vor allem wegen eines temporären Lageraufbaus von 47 Millionen Euro. Die liquiden Mittel betrugen 171,5 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote 41,7 Prozent.

Parallel meldete Morgan Stanley eine Beteiligungsschwelle bei Kontron. Zum 31. Juli hielt der Finanzkonzern direkt 0,06 Prozent der Stimmrechte und über Finanzinstrumente weitere 5,30 Prozent. Die Gesamtposition erhöhte sich damit auf 5,36 Prozent. Zuvor waren 5,17 Prozent gemeldet worden. Der überwiegende Teil entfällt auf Wertpapierleihgeschäfte sowie Equity Swaps.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 20,87EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

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