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    **Mutares verbessert Ertragskraft deutlich – Jahresziele bestätigt**

    **Mutares verbessert Ertragskraft deutlich – Jahresziele bestätigt**
    Foto: adobe.stock.com

    **Mutares verbessert operative Ertragskraft und bestätigt Jahresziele**

    Die Beteiligungsgesellschaft Mutares ist im ersten Halbjahr 2026 weiter gewachsen und hat zugleich ihre operative Ertragsqualität deutlich verbessert. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,9 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Das ausgewiesene EBITDA sank dagegen von 598,2 Millionen auf 348,8 Millionen Euro. Dieser Rückgang ist jedoch nur eingeschränkt aussagekräftig, da Mutares’ Ergebnis regelmäßig durch transaktionsbedingte Effekte wie Gewinne aus günstigem Erwerb und Entkonsolidierungen beeinflusst wird.

    Bereinigt um diese Faktoren sowie um Restrukturierungs- und Einmaleffekte verbesserte sich das Adjusted EBITDA erheblich: Nach einem Verlust von 88,5 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 erzielte Mutares nun einen positiven Wert von 66,7 Millionen Euro. Die bereinigte Marge stieg damit von minus 2,8 auf 2,0 Prozent. Nach Einschätzung von Sphene Capital belegt dies, dass die Restrukturierungsmaßnahmen zunehmend im Portfolio greifen. Die Analysten verweisen insbesondere auf Fortschritte in den Segmenten Automotive & Mobility, Energy & Technology sowie Infrastructure & Defense.

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    Unterschiedlich entwickelte sich das Beteiligungsportfolio. Im Automotive-Geschäft stieg das bereinigte EBITDA auf 38 Millionen Euro, obwohl die Branche weiterhin unter Abrufverschiebungen, Stornierungen und verzögerten Serienanläufen leidet. Energy & Technology erreichte ein bereinigtes EBITDA von 56 Millionen Euro, nach einem ausgeglichenen Ergebnis im Vorjahr. Infrastructure & Defense verbesserte sich auf 22 Millionen Euro. Belastend blieb hingegen das Segment Goods & Services mit einem bereinigten EBITDA von minus 45 Millionen Euro. Hier wirkten sich rückläufige Umsätze und schwache Ergebnisbeiträge jüngerer Akquisitionen aus.

    Die Transaktionsdynamik blieb hoch. Im ersten Halbjahr schloss Mutares fünf Akquisitionen und neun Verkäufe ab. Anfang August vollzog das Unternehmen zudem die bislang größte Übernahme der Firmengeschichte: Der Engineering-Thermoplastics-Bereich von SABIC wird künftig als NexPoint Materials geführt, erzielt rund 2,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und beschäftigt etwa 2.800 Mitarbeiter. Damit etabliert Mutares das neue Segment Chemicals & Materials. Zusätzlich wurde der Car-Top-Systems-Geschäftsbereich von Magna mit rund 75 Millionen Euro Umsatz übernommen.

    Auf der Verkaufsseite erwartet Mutares im zweiten Halbjahr weitere bedeutende Exits. Der Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. Die Bond-Covenants wurden zum Halbjahresstichtag wieder vollständig eingehalten; die Holding-Verschuldung soll bis Jahresende auf 250 bis 300 Millionen Euro sinken.

    Die Jahresprognose bleibt unverändert. Mutares erwartet 2026 einen Konzernumsatz von 7,9 bis 9,1 Milliarden Euro und einen Holding-Jahresüberschuss von 165 bis 200 Millionen Euro. Sphene Capital bestätigt die Kaufempfehlung, senkt das Kursziel wegen höherer Diskontierungssätze marginal von 49,40 auf 49,30 Euro. Die Anpassung sei ausschließlich bewertungstechnischer Natur.



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    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 26,95EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.




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