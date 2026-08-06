Dt. Beteiligungs AG: Transaktionsboom führt zu neuer Prognose
Trotz reger Transaktionstätigkeit und robuster Portfoliounternehmen sieht sich die Deutsche Beteiligungs AG 2026 mit sinkenden Bewertungen und einer angepassten Prognose konfrontiert.
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- Die Deutsche Beteiligungs AG vereinbarte bzw. vollzog im ersten Halbjahr 2026 sieben Transaktionen: drei neue Beteiligungen (Hipp Technology Group, Bug Bounty Switzerland und TNL-Gruppe) sowie vier Veräußerungen, darunter duagon und Kraft & Bauer.
- Für neue Beteiligungen stellte das Unternehmen 90,5 Mio. Euro bereit; der Vollzug der Mehrheitsbeteiligung an der TNL-Gruppe wird im dritten Quartal 2026 erwartet.
- Die Portfoliounternehmen entwickelten sich operativ robust und erzielten insgesamt positive Ergebnisbeiträge, insbesondere auch in den Bereichen IT-Services und Software.
- Rückläufige Bewertungsmultiplikatoren vergleichbarer Unternehmen belasteten jedoch das Bewertungs- und Abgangsergebnis deutlich und überkompensierten die operativen Fortschritte. Deshalb passte die DBAG ihre Prognose für 2026 am 16. Juli an.
- Der NAV je Aktie sank zum 30. Juni 2026 auf 33,65 Euro nach 36,37 Euro zum Jahresende 2025; das Konzernergebnis fiel im ersten Halbjahr auf -34 Mio. Euro, während das EBITA der Fondsberatung 6,8 Mio. Euro betrug.
- Insgesamt flossen 26,1 Mio. Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück; künftig strebt die DBAG weiterhin mindestens 1,00 Euro Bardividende je Aktie jährlich an.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2026, telefonische Analystenkonferenz, bei Dt. Beteiligungs AG ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Dt. Beteiligungs AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,23 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.559,42PKT (-0,62 %).
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