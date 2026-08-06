Wacker Chemie: Berenberg bleibt bullish – US-Pläne treiben die Aktie

Für das Ergebnis je Aktie (EPS) im Jahr 2026 hob der Analyst seine Schätzung an. Ausschlaggebend sei unter anderem ein einmaliger positiver Effekt. Für die Jahre 2027 und 2028 rechnet Bray dagegen mit niedrigeren Ergebnissen als bislang. Als Gründe nennt er vor allem geringere Absatzmengen beim Polysilizium für die Solarindustrie sowie höhere Produktionskosten. Die Anpassungen spiegeln damit die weiterhin schwierigen Marktbedingungen im Solargeschäft wider.

Die Privatbank Berenberg hält trotz vorsichtigerer Geschäftserwartungen an ihrer Kaufempfehlung für Wacker Chemie fest. Analyst Sebastian Bray senkte nach den jüngsten Quartalszahlen zwar das Kursziel von 110 auf 104 Euro, bestätigte jedoch die Einstufung „Buy“. Die vorgelegten Ergebnisse bezeichnete Bray als solide. Zugleich passte er seine Prognosen für den Spezialchemiekonzern an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

An der Börse sorgten unterdessen mögliche politische Weichenstellungen in den USA für deutliche Kursgewinne. Die Aktien von Wacker Chemie legten am Mittwochvormittag zeitweise um mehr als sechs Prozent auf 96,05 Euro zu. Seit den Quartalszahlen in der Vorwoche summiert sich der Kursanstieg damit auf mehr als zwölf Prozent. Die Papiere versuchen zugleich, den seit Anfang Juni bestehenden Abwärtstrend zu verlassen.

Auslöser für die Bewegung waren Berichte, wonach die US-Regierung eine Preisuntergrenze sowie Zölle auf Polysilizium und verwandte Produkte vorbereitet. Eine Entscheidung könnte noch im laufenden Monat fallen. Das Material wird sowohl für Solarmodule als auch für Halbleiter benötigt und gilt damit als strategisch relevant im Wettbewerb der USA mit China um technologische und industrielle Wertschöpfung.

Von den möglichen Maßnahmen könnten insbesondere die US-Produktionsstandorte von Hemlock Semiconductor und Wacker Chemie profitieren. Wacker stellt neben seinen deutschen Anlagen auch im US-Bundesstaat Tennessee hochreines Polysilizium her. Die politische Unterstützung könnte den amerikanischen Produzenten einen besseren Schutz vor der wachsenden Konkurrenz aus Asien verschaffen.

Nach Einschätzung von Berenberg würde bereits eine Entscheidung der US-Regierung für mehr Klarheit sorgen. Selbst eine aus Wacker-Sicht niedrige Preisuntergrenze könnte dem Unternehmen strategische Optionen eröffnen. Bray hält es für möglich, dass Wacker eine seiner drei Polysiliziumanlagen schließt und sich stärker auf profitablere Halbleitermärkte konzentriert.

Das Solarpolysiliziumgeschäft bleibt wegen des Preisdrucks durch asiatische Anbieter belastet. Wacker baut deshalb den Anteil von Halbleitersilizium am Absatz aus. Der Ausgang des US-Verfahrens dürfte entscheidend für Preise, Marktzugang und die künftige Profitabilität der Sparte sein.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 95,90EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.