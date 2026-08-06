Evotec, Odyssey Team Up on AI to Fight Autoimmune Diseases
Evotec and Odyssey join forces in a cutting-edge R&D alliance, harnessing AI and high-throughput science to unlock new small-molecule therapies for immune disorders.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec SE and Odyssey Therapeutics entered a strategic R&D collaboration on August 6, 2026, focused on autoimmune and inflammatory diseases.
- The partnership combines Odyssey’s disease-biology expertise with Evotec’s AI-enabled discovery platform, advanced screening technologies, and proprietary compound libraries.
- The companies will use high-throughput experimentation and machine-learning analysis to discover and validate small-molecule drug candidates across multiple high-value targets.
- Evotec aims to deliver validated hit series that can support Odyssey’s discovery-stage programs and accelerate the development of potential new therapies.
- The collaboration targets diseases with significant unmet medical needs and is intended to generate differentiated starting points for future medicines.
- Evotec is eligible for milestone payments based on the successful delivery of validated hit series for each target; detailed financial terms were not disclosed.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Evotec is on 13.08.2026.
The price of Evotec at the time of the news was 3,4650EUR and was up +0,41 % compared with the previous day.
At this time, the index SDAX was at 18.559,42PKT (-0,62 %).
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