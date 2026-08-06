McDonald’s unter Druck: US-Kunden sparen – Aktie steigt trotzdem**

Zwar gaben die Gäste in den USA pro Bestellung durchschnittlich etwas mehr aus als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig ging jedoch die Zahl der Restaurantbesuche zurück. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern deutet dies darauf hin, dass Verbraucher angesichts höherer Preise für Lebensmittel, Benzin und andere Güter ihre Ausgaben für Restaurantbesuche zunehmend kontrollieren. McDonald’s steht damit vor der Herausforderung, Kunden mit attraktiven Preisen zu erreichen, ohne die Profitabilität des Geschäfts nachhaltig zu belasten.

McDonald’s bekommt in den USA weiterhin die Zurückhaltung vieler Verbraucher zu spüren. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz in den bestehenden Restaurants des Konzerns auf dem Heimatmarkt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lediglich um 0,8 Prozent. Damit blieb die Schnellrestaurantkette hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Die Entwicklung zeigt, dass selbst etablierte Anbieter mit hoher Markenbekanntheit unter dem anhaltenden Kostendruck der privaten Haushalte leiden.

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Auf Konzernebene fiel die Bilanz des abgelaufenen Quartals besser aus. Der Umsatz belief sich auf 7,1 Milliarden US-Dollar und lag damit vier Prozent über dem Vorjahreswert. Bereinigt um Neueröffnungen und Schließungen betrug das Wachstum allerdings nur 1,3 Prozent. Der Überschuss erhöhte sich um fünf Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Dollar. Die Zahlen zeigen, dass McDonald’s trotz des schwachen US-Geschäfts weiterhin von seiner internationalen Präsenz und einer vergleichsweise stabilen Kostenstruktur profitiert.

Außerhalb der Vereinigten Staaten entwickelte sich das Geschäft unterschiedlich. In Deutschland, Australien, Großbritannien und Japan verzeichnete McDonald’s auf vergleichbarer Basis stärkere Zuwächse. In China ging der vergleichbare Absatz dagegen zurück. Der chinesische Markt bleibt damit eine Belastung für den Konzern, der dort sowohl mit einer verhaltenen Konsumstimmung als auch mit intensivem Wettbewerb konfrontiert ist.

Strategisch reagiert McDonald’s auf die veränderten Konsumgewohnheiten mit einer stärkeren Preisorientierung. Nachdem der Konzern über Jahre hinweg verstärkt höherpreisige Burger und Premiumangebote in den Mittelpunkt gestellt hatte, wurden zuletzt auch in den USA wieder vermehrt günstigere Sparmenüs eingeführt. Damit soll insbesondere die preissensible Kundschaft zurückgewonnen und die Zahl der Restaurantbesuche stabilisiert werden.

An der Börse wurde die Quartalsbilanz dennoch positiv aufgenommen. Die McDonald’s-Aktie legte im frühen US-Handel zeitweise rund zwei Prozent zu, nachdem sie vorbörslich bereits etwa 1,5 Prozent gewonnen hatte. Investoren werteten offenbar den Gewinnanstieg und die internationale Entwicklung höher als die verhaltene Nachfrage in den USA. Für den weiteren Jahresverlauf bleibt entscheidend, ob die Rabattangebote zusätzliche Kunden anlocken, ohne den Konzern in einen dauerhaften Preiskampf zu zwingen.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 274EUR auf NYSE (06. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.