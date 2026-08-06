🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtssino AktievorwärtsNachrichten zu sino
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    **sino AG verlängert Vorstand und gewinnt Großaktionär mit 21 Prozent**

    **sino AG setzt auf Kontinuität und gewinnt neuen Großaktionär**

    Die sino AG stellt die Weichen für eine langfristige Fortsetzung ihrer bisherigen Unternehmensstrategie. Der Aufsichtsrat des Düsseldorfer Brokers hat die beiden Vorstandsmitglieder Ingo Hillen und Karsten Müller vorzeitig wiederbestellt. Vorstandsvorsitzender Hillen bleibt bis August 2030 im Amt, Müller wurde bis August 2031 verlängert. Mit den Personalentscheidungen will das Unternehmen nach eigenen Angaben Kontinuität an der Spitze sicherstellen.

    Hillen gehört zu den Gründern der sino AG und prägt das Unternehmen seit knapp drei Jahrzehnten. Aufsichtsratschef Dr. Marcus Krumbholz würdigte insbesondere Hillens Rolle bei der frühen Beteiligung an Trade Republic. Die sino AG war 2017 gemeinsam mit Hillen erster Investor des Berliner Finanz- und Wertpapierdienstleisters und hält bis heute eine Beteiligung. Auch Müller war mehrere Jahre Geschäftsführer von Trade Republic und habe damit maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung dieses Investments beigetragen, erklärte Krumbholz.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Der Aufsichtsrat setzt nach eigenen Angaben bewusst auf die langjährige Zusammenarbeit des Führungsduos. Beide Vorstände stünden gemeinsam für operative Stärke und hätten sich über viele Jahre hinweg gut ergänzt. Hillen und Müller begrüßten die Vertragsverlängerungen und betonten, ihre Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren fortsetzen zu wollen.

    Nur zwei Tage später meldete die sino AG zudem den Einstieg eines neuen strategischen Großaktionärs. Pinegrove Opportunity Partners (POP) erwirbt ein Aktienpaket von rund 21 Prozent des Grundkapitals, das bislang von der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen gehalten wurde. Damit endet die Beteiligung der HSBC an der sino AG nach knapp 25 Jahren.

    Der Vollzug steht noch unter üblichen Bedingungen. Dazu zählt insbesondere die aufsichtsrechtliche Freigabe im Rahmen des deutschen Inhaberkontrollverfahrens durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Halbjahr 2026 oder im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Veränderungen im Aufsichtsrat sind im Zusammenhang mit dem Einstieg nicht vorgesehen.

    POP ist eine auf Venture- und Growth-Secondaries spezialisierte Investmentgesellschaft mit Sitz in San Francisco. Das von HRTG Partners und Brookfield unterstützte Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben mehr als zwei Milliarden US-Dollar und investiert vor allem in private Technologieunternehmen in der mittleren bis späten Wachstumsphase.

    Der Einstieg erfolgt in einer Phase dynamischer Geschäftsentwicklung. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 stieg die Zahl der ausgeführten Orders bei sino um rund 92 Prozent auf 863.496. Damit erzielte der Broker das stärkste Halbjahresergebnis seit 2020/2021. POP sieht in der Kombination aus profitablem Brokerage-Geschäft und der Trade-Republic-Beteiligung ein attraktives langfristiges Investment.



    sino

    -0,23 %
    +0,71 %
    +1,91 %
    +6,86 %
    +0,47 %
    +261,86 %
    +21,31 %
    +2.000,55 %
    +1.653,09 %
    ISIN:DE0005765507WKN:576550
    sino direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die sino Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 106,5EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    **sino AG verlängert Vorstand und gewinnt Großaktionär mit 21 Prozent** **sino AG setzt auf Kontinuität und gewinnt neuen Großaktionär** Die sino AG stellt die Weichen für eine langfristige Fortsetzung ihrer bisherigen Unternehmensstrategie. Der Aufsichtsrat des Düsseldorfer Brokers hat die beiden Vorstandsmitglieder …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     