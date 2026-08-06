sino AG verlängert Vorstand und gewinnt Großaktionär mit 21 Prozent**

Hillen gehört zu den Gründern der sino AG und prägt das Unternehmen seit knapp drei Jahrzehnten. Aufsichtsratschef Dr. Marcus Krumbholz würdigte insbesondere Hillens Rolle bei der frühen Beteiligung an Trade Republic. Die sino AG war 2017 gemeinsam mit Hillen erster Investor des Berliner Finanz- und Wertpapierdienstleisters und hält bis heute eine Beteiligung. Auch Müller war mehrere Jahre Geschäftsführer von Trade Republic und habe damit maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung dieses Investments beigetragen, erklärte Krumbholz.

Die sino AG stellt die Weichen für eine langfristige Fortsetzung ihrer bisherigen Unternehmensstrategie. Der Aufsichtsrat des Düsseldorfer Brokers hat die beiden Vorstandsmitglieder Ingo Hillen und Karsten Müller vorzeitig wiederbestellt. Vorstandsvorsitzender Hillen bleibt bis August 2030 im Amt, Müller wurde bis August 2031 verlängert. Mit den Personalentscheidungen will das Unternehmen nach eigenen Angaben Kontinuität an der Spitze sicherstellen.

Der Aufsichtsrat setzt nach eigenen Angaben bewusst auf die langjährige Zusammenarbeit des Führungsduos. Beide Vorstände stünden gemeinsam für operative Stärke und hätten sich über viele Jahre hinweg gut ergänzt. Hillen und Müller begrüßten die Vertragsverlängerungen und betonten, ihre Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren fortsetzen zu wollen.

Nur zwei Tage später meldete die sino AG zudem den Einstieg eines neuen strategischen Großaktionärs. Pinegrove Opportunity Partners (POP) erwirbt ein Aktienpaket von rund 21 Prozent des Grundkapitals, das bislang von der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen gehalten wurde. Damit endet die Beteiligung der HSBC an der sino AG nach knapp 25 Jahren.

Der Vollzug steht noch unter üblichen Bedingungen. Dazu zählt insbesondere die aufsichtsrechtliche Freigabe im Rahmen des deutschen Inhaberkontrollverfahrens durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Halbjahr 2026 oder im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Veränderungen im Aufsichtsrat sind im Zusammenhang mit dem Einstieg nicht vorgesehen.

POP ist eine auf Venture- und Growth-Secondaries spezialisierte Investmentgesellschaft mit Sitz in San Francisco. Das von HRTG Partners und Brookfield unterstützte Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben mehr als zwei Milliarden US-Dollar und investiert vor allem in private Technologieunternehmen in der mittleren bis späten Wachstumsphase.

Der Einstieg erfolgt in einer Phase dynamischer Geschäftsentwicklung. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 stieg die Zahl der ausgeführten Orders bei sino um rund 92 Prozent auf 863.496. Damit erzielte der Broker das stärkste Halbjahresergebnis seit 2020/2021. POP sieht in der Kombination aus profitablem Brokerage-Geschäft und der Trade-Republic-Beteiligung ein attraktives langfristiges Investment.

Die sino Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 106,5EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

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