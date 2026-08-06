Evotec: KI-Deal mit Odyssey eröffnet Chancen bei Immuntherapien
Evotec und Odyssey bündeln ihre Stärken: KI-gestützte Wirkstoffforschung trifft tiefes Krankheitsverständnis, um neue Therapien gegen Autoimmun- und Entzündungserkrankungen zu entwickeln.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec und Odyssey Therapeutics starten eine strategische F&E-Kooperation zur Entwicklung neuer Therapien gegen Autoimmun- und Entzündungserkrankungen.
- Odyssey bringt seine Expertise in der Krankheitsbiologie ein, während Evotec seine KI-gestützte Wirkstoffforschungsplattform, Screening-Technologien und Substanzbibliotheken bereitstellt.
- Mithilfe von Hochdurchsatz-Experimenten, maschinellem Lernen und datengetriebenen Verfahren sollen neuartige niedermolekulare Wirkstoffkandidaten identifiziert und validiert werden.
- Evotec soll validierte Wirkstoffserien für mehrere relevante Zielstrukturen in Krankheitsfeldern mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf liefern.
- Die Partnerschaft soll die frühe Forschung beschleunigen und die Entwicklung potenziell neuer therapeutischer Standards ermöglichen.
- Evotec erhält bei erfolgreicher Bereitstellung der Wirkstoffserien Meilensteinzahlungen; finanzielle Einzelheiten wurden nicht veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,41 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.559,42PKT (-0,62 %).
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