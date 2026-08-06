LEG steigert Mieten – doch Investitionen drücken den Cashflow**

Vorstandschef Lars von Lackum bestätigte bei der Vorlage der Halbjahreszahlen die Jahresziele. Die Mieten auf vergleichbarer Fläche sollen 2026 weiterhin um 3,8 bis 4,0 Prozent zulegen. Ein wesentlicher Treiber ist die Möglichkeit, in diesem Jahr auch die Mieten im geförderten Bestand anzuheben. LEG besitzt rund 28.000 geförderte Wohnungen, die mehr als 15 Prozent des gesamten Portfolios ausmachen.

Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von der robusten Nachfrage nach Wohnraum in deutschen Ballungszentren. Im ersten Halbjahr 2026 stieg die Nettokaltmiete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,4 Prozent auf 473,4 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Fläche erhöhte sich die durchschnittliche Miete von 6,96 auf 7,21 Euro je Quadratmeter. Damit entwickelt sich das Kerngeschäft trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds stabil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zusätzliches Potenzial ergibt sich ab 2028. Für rund 16.000 Wohnungen läuft dann die Sozialbindung aus. Die derzeitigen Mieten von durchschnittlich 5,41 Euro je Quadratmeter sollen schrittweise an das Niveau der frei finanzierten Wohnungen herangeführt werden. Nach früheren Unternehmensangaben könnten die Mieten in diesem Bestand 2028 um etwa zwölf Prozent steigen. Auf das gesamte Portfolio bezogen entspräche dies einem zusätzlichen Mietwachstum von ungefähr einem Prozentpunkt.

Belastet wurde die Geschäftsentwicklung hingegen durch höhere Investitionen. Die Ausgaben für Modernisierung und Instandhaltung stiegen in den ersten sechs Monaten um zehn Prozent auf 202 Millionen Euro. Dadurch sank der bereinigte operative Mittelzufluss AFFO um 12,7 Prozent auf 110,5 Millionen Euro. LEG rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit geringeren Investitionen und höheren Fördermitteln. Für das Gesamtjahr hält der Konzern deshalb an seiner AFFO-Prognose von 220 bis 240 Millionen Euro fest – ein neuer Rekord wäre möglich.

Das Periodenergebnis fiel von 448,1 Millionen auf 283,5 Millionen Euro. Ausschlaggebend war vor allem, dass die Aufwertung des Immobilienbestands geringer ausfiel als im Vorjahr.

Fortschritte macht LEG beim Schuldenabbau. Der Verschuldungsgrad, gemessen am Verhältnis der Nettofinanzverbindlichkeiten zum Immobilienwert, sank bis Ende Juni um 1,3 Prozentpunkte auf 45,5 Prozent. Noch im laufenden Jahr soll die Marke von 45 Prozent erreicht werden.

Der Verkauf von Wohnungen gestaltet sich dagegen schwierig. Geopolitische Unsicherheiten, höhere Energiepreise und steigende Inflationserwartungen bremsen den Transaktionsmarkt. LEG veräußerte oder vereinbarte im ersten Halbjahr rund 1.000 Wohnungen für etwa 74 Millionen Euro. Insgesamt sollen 5.000 Einheiten verkauft werden. Die Aktie gab zuletzt leicht nach.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 52,55EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

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