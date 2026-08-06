Leifheit: Halbjahreszahlen 2026 & Performanceprogramm FOCUS
Leifheit steht vor einem tiefgreifenden Umbau: Sparprogramm, sinkende Umsätze, rote Zahlen – aber auch Fortschritte bei Effizienz und Marge prägen das erste Halbjahr 2026.
Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
- **Performanceprogramm FOCUS:** Leifheit plant eine effizientere Organisationsstruktur, Digitalisierung, verschlankte Konzernstrukturen und Stellenabbau. Ab 2028 sollen dadurch jährlich rund **7,5 Mio. Euro** eingespart werden.
- **Umsatz rückläufig:** Im ersten Halbjahr 2026 sank der Konzernumsatz wegen des schwierigen Marktumfelds und der Konsumzurückhaltung um **5,8 % auf 116,3 Mio. Euro**.
- **Ergebnis deutlich verschlechtert:** Das Konzern-EBIT fiel von **2,0 Mio. Euro auf -2,7 Mio. Euro**, das Periodenergebnis nach Steuern von **1,0 Mio. Euro auf -2,4 Mio. Euro**. Belastend wirkten geringere Umsätze sowie höhere Marketing- und Logistikkosten.
- **Bruttomarge verbessert:** Die Bruttomarge stieg um **2,4 Prozentpunkte auf 46,2 %**, vor allem dank Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen sowie eines verbesserten Produkt- und Kundenmixes.
- **Einmalige FOCUS-Kosten:** Die Umsetzung des Programms verursacht voraussichtlich bis zu **9,6 Mio. Euro** an einmaligen Personal- und Sachaufwendungen; davon werden etwa **5,4 Mio. Euro 2026 ergebniswirksam**.
- **Prognose 2026 gesenkt:** Leifheit erwartet nun einen leicht rückläufigen Umsatz, ein Konzern-EBIT von **0 Mio. Euro** und einen Free Cashflow von **0 Mio. Euro**. Ohne FOCUS-Sondereffekte soll das EBIT bei **5,4 Mio. Euro** liegen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Leifheit ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,575EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,37 % im
Minus.
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